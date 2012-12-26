台湾经济: 明年GDP下修至3.48%,民间消费仍弱--元大宝华

路透台北12月26日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示,台湾明年经济有望趋稳,但民间消费仍弱,并且下修明年GDP至3.48%,CPI年增率至1.41%.

元大宝华综合经济研究院董事长梁国源表示,台湾近期出口和订单表现回稳,估计明年的经济表现较今年为佳,不过其中也有今年基期偏低的因素.此外,即便是明年经济转稳,消费成长的力道恐怕还是偏弱.

"2000年开始,台湾的家庭可支配所得平均年增率明显降低,民间消费不容易提升."梁国源说.

他也解释,1975-1999年台湾家庭每人可支配所得平均数平均年成长11.35%,消费支出也成长8.85%,但2000-2011年这个平均数降至1.02%及0.91%.这让民间消费成长力道还是偏弱.

此外,梁国源也表示,数据来看,2000年以后净投资也大减,2012年也因出口疲软使得民间固定投资挫低,明年虽出口可缓步复苏,但估计也仅能略微带动民间投资.

台湾官方的统计机构--主计总处先前11月间已对明年的经济成长率做出最新的预估,其中GDP为成长3.15%,而CPI则估计年增1.27%.

台湾最高学术研究机构--中研院则预估明年GDP3.05%,经济虽有望缓步复苏但风险仍大

台湾央行年底的理监事会议中也宣布利率维持不变,并表示明年景气复苏且通膨压力减轻,分析师多认为央行将维持利率不变再一段时间.

以下为各研究机构对台湾2013年经济成长率及通膨率的预测:

GDP (%) CPI (%)

元大宝华综合经济研究院 3.48 1.41

主计总处(11.23) 3.15 1.27

中研院(12.18) 3.05 1.40

台综院(12.14) 3.57 1.37