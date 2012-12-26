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货币新闻 | 2012年 12月 26日 星期三 15:13 BJT

中国股市: 沪综指收盘略涨续创近半年新高,高位盘整以消化获利浮筹

路透上海12月26日 - 中国股市沪综指周三收盘略涨,续创近半年收市新高.分析师指出,
昨日大盘一度突破年线2,218点,但该位置阻力较大,大盘很难一蹴而就,而且昨日大涨带来的
获利浮筹亦需消化,因此大盘今日基本高位窄幅盘整,尾市股指悄然跃上年线位置,强势特征
尽显.
    
    沪综指 收报2,219.132点,涨5.521点或0.25%,此前的收盘高点为7月6日创下的2,
223.579点.上海A股今日成交为968亿元人民币,较上日的1,146亿元有所减少.
    
    "昨日大阳线稍显出乎意料,今日有短线获利回吐,大盘还需要盘整几天."浙商证券策略
分析师王伟俊指出,未来还可值得看好,因为银行股估值修复进程将继续,看好银行股的投资
者会越来越多.
    
    他指出,昨日领涨的金融股今日有所回调,但房地产股继续坚挺,中小市值股适时补涨,维
持大盘强势特征.
    
    上证银行股指数 收跌0.39%,但上证地产类指数 收升2.21%.

    沪深300指数 收盘涨0.38%,报2,457.619点.沪深300指数1月合约 尾盘
报2,463.8点,跌0.1%,成交量为403,473手.(完)

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