中国股市: 沪综指收盘略涨续创近半年新高,高位盘整以消化获利浮筹

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海12月26日 - 中国股市沪综指周三收盘略涨,续创近半年收市新高.分析师指出, 昨日大盘一度突破年线2,218点,但该位置阻力较大,大盘很难一蹴而就,而且昨日大涨带来的 获利浮筹亦需消化,因此大盘今日基本高位窄幅盘整,尾市股指悄然跃上年线位置,强势特征 尽显. 沪综指 收报2,219.132点,涨5.521点或0.25%,此前的收盘高点为7月6日创下的2, 223.579点.上海A股今日成交为968亿元人民币,较上日的1,146亿元有所减少. "昨日大阳线稍显出乎意料,今日有短线获利回吐,大盘还需要盘整几天."浙商证券策略 分析师王伟俊指出,未来还可值得看好,因为银行股估值修复进程将继续,看好银行股的投资 者会越来越多. 他指出,昨日领涨的金融股今日有所回调,但房地产股继续坚挺,中小市值股适时补涨,维 持大盘强势特征. 上证银行股指数 收跌0.39%,但上证地产类指数 收升2.21%. 沪深300指数 收盘涨0.38%,报2,457.619点.沪深300指数1月合约 尾盘 报2,463.8点,跌0.1%,成交量为403,473手.(完)
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================