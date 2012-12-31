中国数据:12月制造业PMI终值升至51.5,创19个月高位--汇丰

路透北京12月31日 - 汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,创19个月最高位,高于初值的50.9.

继11月重返50这一荣枯分水岭上方,该指数较上月的50.5进一步回升.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.(图表参见 r.reuters.com/has84t)

Markit提供的新闻稿并显示,12月制造业新订单分项指数较上月大幅上升至52.9,为2011年1月来最高位;但新出口订单再度降至萎缩区域.

当月产出指数亦强劲回升,创下21个月高位.就业人数、采购库存等分项均保持升势.