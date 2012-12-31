中国数据:12月制造业PMI终值升至51.5,创19个月高位--汇丰

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透北京12月31日 - 汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值大幅回升至51.5,创19个月最高位,高于初值的50.9.
继11月重返50这一荣枯分水岭上方,该指数较上月的50.5进一步回升.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.(图表参见 r.reuters.com/has84t)
Markit提供的新闻稿并显示,12月制造业新订单分项指数较上月大幅上升至52.9,为2011年1月来最高位;但新出口订单再度降至萎缩区域.
当月产出指数亦强劲回升,创下21个月高位.就业人数、采购库存等分项均保持升势.
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。