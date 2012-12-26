台湾债市: 10年券殖利率连三天收高,部分交易商不愿抱券过年

路透台北12月26日 - 台湾10年券101/9殖利率周三持续第三天收高,1.16%关卡应声弹破.有交 易商认为,主要是因为部分交易商不愿留券跨年,也有人认为,明年第一季发债筹码偏多的利空还没 全然消化. 交易商认为,10年券从上月20日创下1.1128%历史低点后,一个月的时间殖利率已弹逾5个基点, 虽然技术线型转坏,不过由于弹幅已大,与目前在1.1357%附近的季线出现不小乖离,短线或有技术 性拉回的修正机会.明日先观察101/9殖利率是否进一步弹破1.17%,否则将在1.16-1.17%间整理. "丢出来的是交易部位,今天再不卖,要到明年才交割."一大型银行交易员说. 至于何以不见银行等买盘逢高承接,该交易员认为,明年1月有三期公债要标售,在不确定结果 如何之前,不会轻易出手. 台湾财政部日前公布,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债与400亿台币乙类公债,合计 共2,750亿台币.光是1月份,就有1,200亿的筹码释出. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.05 0.8965 0.8900-0.8965 11.5 10 101/9 +0.93 1.1665 1.1570-1.1665 143.0 在国际债市方面,交易商表示,除了关注美债随着财政悬崖议题变动外,也要留心近期日本债市 的走势.在预期即将就任日本首相的安倍晋三将施压日本央行,要求其进一步放宽货币政策下,10年 期日本公债殖利率 弹升至六周高点. 一证券商交易员说,台债是仅次于日债,为全球10年期公债殖利率第二低的金融标的.纵然彼此 的利差仍大,但若日债殖利率持续上扬,多少还是会对台债形成比价压力. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1665 5 101/6 0.8955 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)