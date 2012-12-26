主要国家经济指标预测--12月27日****

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透12月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +29.1% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 +10.0% +25.2% 0700 瑞士UBS消费指标 11月 -- 1.31 0745 法国消费者信心指数 12月 84 84 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% +0.5% 0900 意大利企业信心指数 12月 88.8 88.5 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月22日当周 36 36.1 初请失业金人数四周均值(万人) 12月22日当周 -- 36.8 续请失业金人数(万人) 12月15日当周 320 322.5 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业 11月 -- 92.1 指数 1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 70.0 73.7 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 37.8 36.8 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 11月 -- 44.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +0.7% +0.6% 韩国工业生产(较上年同期) 11月 +0.8% -0.8% 韩国服务业产出(较前月) -- -1.0% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 +1.0% -0.1% 日本所有家庭支出(较上月) 11月 +0.5% +0.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较 11月 -0.1% 持平 上年同期) 日本全国CPI(较上年同期) 11月 -- -0.4% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -0.5% -0.5% 日本东京地区CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5% 2330 日本求才求职比 11月 0.80 0.80 日本失业率 11月 4.2% 4.2% 2350 日本工业生产(较上月) 11月初值 -0.5% +1.6% 2350 日本工业产出一个月预估 11月 -- -0.1% 2350 日本工业产出两个月预估 11月 -- +7.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% -1.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,180 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超3,896 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 12月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国制造业景气判断指数 1月 75 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月22日当周 +0.7% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月22日当周 +2.9% -- 1400 美国经季节调整标普/Case-Shiller房价指数(较前 10月 +0.7% +0.5% 月) 未经季节调整(较前月) -0.1% -0.2% (较上年同期) +4.3% +4.0% 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 正5 -- (整理 李春喜; 审校 郑茵)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30