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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:02 BJT

****主要国家经济指标预测--12月27日****

路透12月27日 - 
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 12月27日(四)                                                                                                
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段                      预估值                      前值
  0500    日本建筑订单(较上年同期)             11月                              --                    +29.1%
  0500    日本房屋开工(较上年同期)             11月                          +10.0%                    +25.2%
  0700    瑞士UBS消费指标                      11月                              --                      1.31
  0745    法国消费者信心指数                   12月                              84                        84
  0745    法国生产者物价指数(PPI)(较上月)      11月                           -0.2%                     +0.5%
  0900    意大利企业信心指数                   12月                            88.8                      88.5
  1330    美国一周初请失业金人数(万人)         12月22日当周                      36                      36.1
          初请失业金人数四周均值(万人)         12月22日当周                      --                      36.8
                                                                                     
          续请失业金人数(万人)                 12月15日当周                     320                     322.5
  1330    美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业   11月                              --                      92.1
          指数                                                                       
  1500    美国经济谘商会消费者信心指数         12月                            70.0                      73.7
  1500    美国新屋销售年率(万户)               11月                            37.8                      36.8
                                                                                     
  2300    韩国经常帐收支(亿美元)               11月                              --                      44.2
  2300    韩国工业生产(较前月)                 11月                           +0.7%                     +0.6%
          韩国工业生产(较上年同期)             11月                           +0.8%                     -0.8%
          韩国服务业产出(较前月)                                                 --                     -1.0%
  2313    日本制造业采购经理人指数(PMI)        12月                              --                      46.5
  2330    日本所有家庭支出(较上年同期)         11月                           +1.0%                     -0.1%
          日本所有家庭支出(较上月)             11月                           +0.5%                     +0.6%
  2330    日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较   11月                           -0.1%                      持平
          上年同期)                                                                  
          日本全国CPI(较上年同期)              11月                              --                     -0.4%
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)      12月                           -0.5%                     -0.5%
          日本东京地区CPI(较上年同期)          12月                              --                     -0.5%
  2330    日本求才求职比                       11月                            0.80                      0.80
          日本失业率                           11月                            4.2%                      4.2%
  2350    日本工业生产(较上月)                 11月初值                       -0.5%                     +1.6%
  2350    日本工业产出一个月预估               11月                              --                     -0.1%
  2350    日本工业产出两个月预估               11月                              --                     +7.5%
  2350    日本零售销售(较上年同期)             11月                           +1.1%                     -1.2%
  2350    日本投资外国债券(亿日圆)             前周                              --                 买超9,180
  2350    外资投资日本股票(亿日圆)             前周                              --                 买超3,896
    
    
        附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
 12月26日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                      公布时段              现值                 预估值
  2100    韩国制造业景气判断指数                                  1月                75                     --
  1245    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                12月22日当周             +0.7%                     --
  1355    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)              12月22日当周             +2.9%                     --
  1400    美国经季节调整标普/Case-Shiller房价指数(较前           10月             +0.7%                  +0.5%
          月)                                                                            
                  未经季节调整(较前月)                                            -0.1%                  -0.2%
                         (较上年同期)                                             +4.3%                  +4.0%
  1500    美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数                   12月               正5                     --
 

 (整理 李春喜; 审校 郑茵)

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