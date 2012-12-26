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货币新闻 | 2012年 12月 26日 星期三 16:17 BJT

中国外汇:三季度经常项目顺差708亿美元,资本和金融项目为逆差--外管局

路透北京12月26日--- - 中国国家外汇管理局周三公布,中国今年三季度经常项目顺差708亿美元,资本和金融项目逆差517亿美元.

刊登在外管局网站的新闻稿称,2012年前三季度,中国国际收支经常项目顺差1,480亿美元,资本和金融项目逆差368亿美元,国际储备资产增加624亿美元.

在2012年第三季度经常项目顺差中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差1,029亿美元,服务贸易逆差297亿美元,收益逆差33亿美元,经常转移顺差8亿美元.

在第三季度的资本和金融项目逆差中,直接投资净流入385亿美元,证券投资净流入46亿美元,其他投资净流出956亿美元.(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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