中国外汇:三季度经常项目顺差708亿美元,资本和金融项目为逆差--外管局

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透北京12月26日--- - 中国国家外汇管理局周三公布,中国今年三季度经常项目顺差708亿美元,资本和金融项目逆差517亿美元.
刊登在外管局网站的新闻稿称,2012年前三季度,中国国际收支经常项目顺差1,480亿美元,资本和金融项目逆差368亿美元,国际储备资产增加624亿美元.
在2012年第三季度经常项目顺差中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差1,029亿美元,服务贸易逆差297亿美元,收益逆差33亿美元,经常转移顺差8亿美元.
在第三季度的资本和金融项目逆差中,直接投资净流入385亿美元,证券投资净流入46亿美元,其他投资净流出956亿美元.(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================