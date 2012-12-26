台湾已公布经济指标--2012/12/27

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 +5.85% +4.84% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.27% 4.30% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.59% +2.34% r 1/7 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,009.56 3,992.16 1/4 -- 商品出口(y/y) 11月 +0.9% -1.9% 1/7 -- 商品进口(y/y) 11月 +0.1% -1.80% 1/7 -- *M2货币总计数(y/y) 11月 +3.26% +3.29% 1/25 -- 外销订单(y/y) 11月 +11.1% +2.6% 1/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.98% -0.12% r -- -- 重贴现率(%) 12月19 1.875% 1.875% -- -- 日 注: a-概估值; p-初值; r-经修正; "*"表新增 * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30