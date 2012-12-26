中国债市: 利率互换变动甚微,基本面和资金面平稳抑制交易意愿

路透上海12月26日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三变化甚微,交投清淡.七天回购加权利率虽然继续上涨,但涨幅缩减,未给IRS带来新刺激.同时鉴于年尾政策面和资金面均无明显变化,机构亦主动减少交易,导致横盘市况延绵已久.

"近期都没有做交易,市场也不怎么动,我们封账了,这几天都忙其他事情了."上海一银行交易员称.

中国银行间资金市场周三七天期质押式回购利率 续涨,但涨幅大为收敛.市场人士表示,跨年资金需求已渐被满足,加之年内还有央行逆回购和财政资金投放助力,机构对资金面预期尚乐观,波动或不会太大.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3850/3.5267 3.3093/3.3921 3.4900/3.5736 3.6271/3.7136 3.6350/3.8650

周二 3.3920/3.5120 3.3050/3.4000 3.5083/3.6000 3.6450/3.7433 3.6300/3.9550

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变化 -0.0070/+0.0147 +0.0043/-0.0079 -0.0183/-0.0264 -0.0179/-0.0297 +0.0050/-0.0900

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.