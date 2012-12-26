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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:59 BJT

台湾货币市场: 12月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因
素摘要如下:     
    * 宽松因素: 央行存单到期232.5亿台币
    * 紧缩因素:央行料发行存单

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    **宽松因素:
    *央行存单到期1兆(万亿)243.2亿台币 :  
    
     12/28                                            2,931.50 
     12/29                                              252.00 
     12/30                                            3,617.10 
     12/31                                              185.80 
      1/1                                                 58.00
      1/2                                              2,902.80
      1/3                                                296.00
 
    *公债还本付息共6.375亿台币:    
    12/28        99甲9期公债付息6.375亿台币

    *月底军公教薪饷拨款. 
    
    **紧缩因素:
    *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

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