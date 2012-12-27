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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 09:21 BJT

中国公开市场: 今日进行1,580亿逆回购,本周净投放1,170亿--业内人士

路透上海12月27日 - 业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,580亿元人民币的逆回购操作,其中七天期50亿元,14天期1,530亿元.据此计算,央行公开市场本周将净投放1,170亿元.

央行公开市场周二仅进行了1,100亿元28天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.60%.例行的七天期品种当日未现身,市场认为可能是七天期品种到期日在元旦假期而未进行.

因年末渐近资金面初现收紧,央行公开市场上周逆回购操作规模放量,当周并再现净投放,规模达920亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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