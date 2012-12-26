更新版 1-中国汇市: 人民币小幅收低,受中间价连跌五日带动

* 人民币即期小幅收跌,交投清淡

* 中间价连跌五日,续创逾一个月新低

* 人民币整体偏强格局不改 (新增收盘报价)

路透北京12月26日 - 人民币兑美元即期 周三小幅收跌,主因中间价连续第五日下跌,并续创逾一个月新低带动.交易员称,虽然交投清淡,但从仅有的少数交投看,交易区间仍更靠拢人民币波幅区间上限,显示人民币偏强格局仍在延续.

交易员称,因美元指数最近连续上涨,人民币/美元中间价亦连续五日下行.不过年关和圣诞因素发酵,这几天交投比较清淡,客盘亦相对平静.

"这两天比较淡,又是年末又是圣诞假期,没什么交投,很多企业都放假了,客盘也比较平静,相对来说没什么市场波动,...(客盘)肯定还是结汇强,但没有特别大的压力."上海一股份制银行的交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2353 6.2337 6.2368 6.2943 6.2931 6.2339

上述交易员称,这几天属于特殊情况,元旦以后应该会正常一些,交投更多一些,春节前应该还会有一些波动,购汇或者结汇都有一些大额的单子出现.

人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

东京汇市日圆周三在亚洲市场跌至20个月低点,因安倍晋三获选为日本首相,而他的政策主张打压日圆,并推行更积极的货币和财政刺激举措.

以下为北京时间116:46,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3345/75 6.3280

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2310/20 6.2238

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,350点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3703元.