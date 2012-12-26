更新版 1-中国汇市: 人民币小幅收低,受中间价连跌五日带动

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
* 人民币即期小幅收跌,交投清淡
* 中间价连跌五日,续创逾一个月新低
* 人民币整体偏强格局不改 (新增收盘报价)
路透北京12月26日 - 人民币兑美元即期 周三小幅收跌,主因中间价连续第五日下跌,并续创逾一个月新低带动.交易员称,虽然交投清淡,但从仅有的少数交投看,交易区间仍更靠拢人民币波幅区间上限,显示人民币偏强格局仍在延续.
交易员称,因美元指数最近连续上涨,人民币/美元中间价亦连续五日下行.不过年关和圣诞因素发酵,这几天交投比较清淡,客盘亦相对平静.
"这两天比较淡,又是年末又是圣诞假期,没什么交投,很多企业都放假了,客盘也比较平静,相对来说没什么市场波动,...(客盘)肯定还是结汇强,但没有特别大的压力."上海一股份制银行的交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2353 6.2337 6.2368 6.2943 6.2931 6.2339
上述交易员称,这几天属于特殊情况,元旦以后应该会正常一些,交投更多一些,春节前应该还会有一些波动,购汇或者结汇都有一些大额的单子出现.
人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.
东京汇市日圆周三在亚洲市场跌至20个月低点,因安倍晋三获选为日本首相,而他的政策主张打压日圆,并推行更积极的货币和财政刺激举措.
以下为北京时间116:46,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3345/75 6.3280
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2310/20 6.2238
境内美元人民币一年期掉期 升水报1,350点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3703元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良/林高丽)
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月