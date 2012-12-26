更新版 1-台湾货币市场: 短率蠢动,银行保守心态弥漫

* 资金较上日更少

* 银行心态保守

* 短率蠢动 (新增拆款及超额准备最新数字)

记者 高洁如

路透台北12月26日 - 台湾银行间短率周三趋升,银行保守看待年底财报效应,市场资金虽不致匮乏,但拆出意愿偏低,资金短少情况甚于上日,尤其跨年的资金更难找到,这令短率显现上升压力.

银行交易员表示,即便目前有多钱,但拆出的意愿仍偏低.原因在部分银行须回补积数,也有银行认为,跨年的资金难觅,为免一旦有缺,却找不到拆入对象,因此宁愿将资金留在帐上,显见操作的心态相当保守.

"跨年很危险吔,要是我变缺了怎么办?我虽然有小多,顶多做隔夜也就好了."一位外商银行交易员说.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.392%,上日在0.390%.今日区间在0.295-0.45%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间高位明显走升,今日高位较上日扬升8基点.今日区间在0.388-0.53%,上日在0.388-0.45%.

**短票利率趋升**

短票市场方面,票券商交易员表示,部分大型公营银行走钱,民营银行冲放款,皆让短钱难觅,在拆款难借之下,票券商略微拉高短票利率以提高买气.

今天跨年短票利率主要交投由上日的0.78%升至0.79%.部分大型银行0.8%也有成交.

台湾央行今日共发行3,174.85亿台币存单,若相较存单到期金额3,235.35亿,存单发行余额减60.5亿.

本周央行存单到期总额为9,190.35亿台币,本周余日的存单发行情况为:周四232.5亿,以及周五2,931.5亿台币.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为125亿台币;累计超额准备为负577亿台币,加计前期1%的超额准备为876亿台币.

**公债RP利率则未动**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.今日虽有130亿台币土地银行金融债以及44亿台电公司债交割,不过市场资金仍偏向宽松,虽有投信因年底资金需求遭赎回,但无碍调度.

一证券商交易员表示,今日利率没有任何变化,纵然有缺钱也很快能找到资金填补.客户承作跨年的落点安排也没有要求上调利率,因为年后大量资金回笼说不定会让RP利率有向下调整的空间.

"一点都不像年底."她说.

另一大型票券商交易员则称,今年年底的资金状况应该很不紧.在券源方面,明年第一季的公债到期量不少,虽然发行量也多,但多属长券,因此恐有短缺状况发生.此将有利于RP利率维系在低档.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.