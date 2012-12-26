美国各类经济指标总览--2012/12/26

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
当前值 前次值 失业率(%) 7.7 (11月) 7.9 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.6 (11月) 增加13.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (11月) +0.1 (10月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.5 (11月) -0.5 (10月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (11月) -0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (11月) -0.2 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.1 (第三季终值) +1.3 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.7 (第三季终值) +1.5 (第二季终值) 零售销售(%) +0.3 (11月) -0.3 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差422.4 (10月) 逆差402.8 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) 1.1 (11月) -0.7 (10月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (11月) 77.7 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 36.1 (12月15日当周) 34.4 (12月8日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,720 (11月) 赤字1,200 (10月) 领先指标(%) -0.2 (11月) +0.3 (10月修正值) 个人所得(%) +0.6 (11月) +0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) +0.1 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加142 (10月) 增加122 (9月修正值) 企业库存(%) +0.4 (10月) +0.7 (9月) 建筑支出(%) +1.4 (10月) +0.5 (9月修正值) 消费者信心 73.7 (11月) 73.1 (10月修正值) 房屋开工(万户) 86.1 (11月) 88.8 (10月) 建筑许可(万户) 89.9 (11月) 86.8 (10月) 成屋销售(万户) 504 (11月) 476 (10月修正值) 新屋销售(万户) 36.8 (10月) 36.9 (9月修正值) 工厂订单(%) +0.8 (10月) +4.5 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.7 (11月) +1.1 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.7 (11月) 54.2 (10月) 供应管理协会制造业指数 49.5 (11月) 51.7 (10月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (10月) +1.1 (9月修正值) 进口物价(%) -0.9 (11月) +0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.7 (11月) 持平 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -1.9 (第三季修正值) -0.5 (第二季) 非农业生产率(%) +2.9 (第三季修正值) +1.9 (第二季) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30