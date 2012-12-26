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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 20:52 BJT

表格: 12月22日止当周美国连锁店销售较前周增长0.7%--ICSC/高盛

路透12月26日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,12月22日止当周美国连锁店销售较前周增长0.7%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

12月22日 554.0 3.2 0.7

12月15日 550.2 3.5 4.3

12月 8日 527.3 2.5 -0.7

12月 1日 531.0 3.2 -3.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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