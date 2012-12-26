版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 21:57 BJT

美国数据: 12月22日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook

路透纽约12月26日 - Redbook Research周三公布的报告显示,12月22日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.9%. 2012年12月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长2.4%,较前月持平.(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐