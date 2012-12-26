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市场报道 | 2012年 12月 26日 星期三 22:50 BJT

美国股市: 开盘小升,因奥巴马提前结束休假准备继续财政悬崖磋商

纽约12月26日 - 美国股市周三开盘小幅上涨,因美国总统奥巴马缩短休假,提早一天返回华盛顿,准备为避开下周实施的一系列增税和政府减支措施进行最后磋商.

道琼工业指数 上升22.33点,或0.17%,至13,161.41点.标准普尔500指数 升1.68点,或0.12%,至1,428.34点,Nasdaq指数 小跌0.30点,或0.01%,至3,012.30点.(完)

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