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债券 | 2012年 12月 27日 星期四 00:55 BJT

表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%,投标倍数为3.80

12月26日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.030 低值 0.000 投资 0.046 价格/得标 价格 99.996500 高值得标比率 16.91% 投标倍数 3.80 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,001,055,100 总投标 151,940,955,100 竞争性投标得标 38,774,966,000 非竞争性投标得标 263,889,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/27 到期日 2013/01/24 CUSIP码 9127957C9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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