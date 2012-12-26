表格:美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.06

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透华盛顿12月26日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.070 低值 0.005 投资 0.086 价格 99.978514 高值得标比率 40.98% 投标倍数 4.06 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,392,300 总投标 129,993,552,300 竞争性投标得标 30,515,883,000 非竞争性投标得标 526,009,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/27 到期日 2013/03/28 CUSIP码 912795Z61 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五料将录得逾一个月首个周线跌幅，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。