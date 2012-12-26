版本:
中国
债券 | 2012年 12月 27日 星期四 02:10 BJT

表格:美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.06

路透华盛顿12月26日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.070 低值 0.005 投资 0.086 价格 99.978514 高值得标比率 40.98% 投标倍数 4.06 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,392,300 总投标 129,993,552,300 竞争性投标得标 30,515,883,000 非竞争性投标得标 526,009,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/12/27 到期日 2013/03/28 CUSIP码 912795Z61 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐