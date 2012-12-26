韩国数据: 1月制造业景气判断指数跳升至六个月高位--央行

路透首尔12月27日 - 韩国央行周四公布的数据显示,韩国制造企业对1月的业务情况评估仍然不佳,但好于之前的六个月调查结果. 韩国央行的1月制造业景气判断指数经季节调整后为75,为7月时录得81以来的最高水平,高于12月时的69;12月该指数和8月录得的水平一致,为2009年中以来最低水平.

该指数在1月录得2009年9月来最大的月度升幅.不过,该指数仍低于100,代表预期未来几个月企业状况转差的公司多于预期企业状况转好的公司.

该指数自2011年2月来一直在100以下.

这项央行最新调查巩固了市场对韩国在7-9月季度可能跌至经济低点但只缓慢复苏的观点.

央行表示,其在12月12-20日对全国23个主要行业的逾2,800家企业进行了调查.(完)