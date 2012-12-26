韩国数据: 1月制造业景气判断指数跳升至六个月高位--央行

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透首尔12月27日 - 韩国央行周四公布的数据显示,韩国制造企业对1月的业务情况评估仍然不佳,但好于之前的六个月调查结果. 韩国央行的1月制造业景气判断指数经季节调整后为75,为7月时录得81以来的最高水平,高于12月时的69;12月该指数和8月录得的水平一致,为2009年中以来最低水平.
该指数在1月录得2009年9月来最大的月度升幅.不过,该指数仍低于100,代表预期未来几个月企业状况转差的公司多于预期企业状况转好的公司.
该指数自2011年2月来一直在100以下.
这项央行最新调查巩固了市场对韩国在7-9月季度可能跌至经济低点但只缓慢复苏的观点.
央行表示,其在12月12-20日对全国23个主要行业的逾2,800家企业进行了调查.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30