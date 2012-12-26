日韩经济指标预测--12月27日-1月3日****

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透12月27日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月24日当周 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +29.1% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 +10.0% +25.2% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 11月 -- 44.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 -- +0.6% 韩国工业生产(较上年同期) 11月 +0.8% -0.8% 韩国服务业产出(较前月) -- -1.0% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 +1.0% -0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 11月 +0.5% +0.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -0.1% 持平 2330 日本全国CPI(较上年同期) 11月 -- -0.4% 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -0.5% -0.5% 2330 日本东京地区CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5% 2330 日本求才求职比 11月 0.80 0.80 2330 日本失业率 11月 4.2% 4.2% 2350 日本工业产出(较上月) 11月初值 -0.5% +1.6% 2350 日本工业产出一个月预估 11月 -- -0.1% 2350 日本工业产出两个月预估 11月 -- +7.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% -1.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,180 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超3,896 12月28日(五) 暂无重要经济数据公布 12月30日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% -0.4% 2300 韩国CPI(较上年同期) 12月 +1.5% +1.6% * 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济数据公布 1月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 +0.9% +3.8% 进口(较上年同期) -2.2% +0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差44 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 48.16 1月3日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30