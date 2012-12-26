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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:01 BJT

****日韩经济指标预测--12月27日-1月3日****

路透12月27日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
                    
    * 12月24日当周 

 12月27日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
  0500     日本建筑订单(较上年同期)                                11月             --         +29.1%
  0500     日本房屋开工(较上年同期)                                11月         +10.0%         +25.2%
  2300     韩国经常帐收支(亿美元)                                  11月             --           44.2
  2300     韩国工业生产(较前月)                                    11月             --          +0.6%
           韩国工业生产(较上年同期)                                11月         +0.8%          -0.8%
           韩国服务业产出(较前月)                                                   --          -1.0%
  2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                           12月             --           46.5
  2330     日本所有家庭支出(较上年同期)                            11月          +1.0%          -0.1%
  2330     日本所有家庭支出(较上月)                                11月          +0.5%          +0.6%
  2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)             11月          -0.1%           持平
  2330     日本全国CPI(较上年同期)                                 11月             --          -0.4%
  2330     日本东京地区核心CPI(较上年同期)                         12月          -0.5%          -0.5%
  2330     日本东京地区CPI(较上年同期)                             12月             --          -0.5%
  2330     日本求才求职比                                          11月           0.80           0.80
  2330     日本失业率                                              11月           4.2%           4.2%
  2350     日本工业产出(较上月)                                11月初值          -0.5%          +1.6%
  2350     日本工业产出一个月预估                                  11月             --          -0.1%
  2350     日本工业产出两个月预估                                  11月             --          +7.5%
  2350     日本零售销售(较上年同期)                                11月          +1.1%          -1.2%
  2350     日本投资外国债券(亿日圆)                                前周             --      买超9,180
  2350     外资投资日本股票(亿日圆)                                前周             --      买超3,896
                                                                                        
   
    
 12月28日(五)
 暂无重要经济数据公布
   
     
 12月30日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         12月          +0.3%          -0.4%
 2300      韩国CPI(较上年同期)                                    12月          +1.5%          +1.6%
   
                        
    * 12月31日当周    

 12月31日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
 1月1日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0000      韩国出口(较上年同期)                                12月初值          +0.9%          +3.8%
              进口(较上年同期)                                                  -2.2%          +0.9%
              贸易收支(亿美元)                                                     --          顺差44
   
 1月2日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)                12月             --          48.16
  
 1月3日(四)
 暂无重要经济数据公布
     (完)

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