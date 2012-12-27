金砖国家: 12月26日股汇市收盘纵览

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透12月27日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月26日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 涨0.12%,收报1,046.65点.
中国股市:沪综指收盘略涨,续创近半年收市新高.分析师指出,昨日大盘一度突破年线2,218点,但该位置阻力较大,大盘很难一蹴而就,而且昨日大涨带来的获利浮筹亦需消化,因此大盘今日基本高位窄幅盘整,尾市股指悄然跃上年线位置,强势特征尽显.沪综指 收报2,219.132点,涨5.521点或0.25%,此前的收盘高点为7月6日创下的2,223.579点.上海A股今日成交为968亿元人民币,较上日的1,146亿元有所减少.
香港股市:因假期休市.
中国汇市:人民币兑美元即期 小幅收跌,主因中间价连续第五日下跌,并续创逾一个月新低带动.交易员称,虽然交投清淡,但从仅有的少数交投看,交易区间仍更靠拢人民币波幅区间上限,显示人民币偏强格局仍在延续.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,350点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3703元.
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俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,526.340点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨0.28%至806.33点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.69%报30.5190;卢布兑欧元 涨0.35%,报40.4100. ==============================================================
印度股市:创下本月最大单日涨幅.投资人寄望印度央行将持续挹注流动性,激励银行股上涨.此外,政府宣布延长对部分出口业者的利息补贴之后,Larsen & Toubro股价走高.指标BSE指数 收高0.84%,或162.37点至19,417.46点,为11月30日以来单日最大百分比涨幅.
印度汇市:印度卢比兑美元涨至约一周高点.因印度股市表现优异,投资人预期资金流入将持续强劲.卢比兑美元 收报54.8350/8450.周一收盘价为54.95/96.盘中曾触及12月20日以来最高位54.8050.
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巴西股市:上涨,航空股Gol Linhas Aereas SA 带动大盘上涨,但围绕美国预算协商的疑虑限制了涨幅.终场圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.08%,收报60,959.79点.
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元在该国央行大举进场干预之后上涨.雷亚尔兑美元 收报2.0495/05.周一收盘价为2.0783/94.
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南非股汇市因假期休市.(完) (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI