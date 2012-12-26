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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 06:46 BJT

(重发)-更新版 1-纽约汇市: 日圆兑美元和欧元均挫跌,日本新任首相重申对抗强势日圆的誓言

今日        上日        当日      今年以来     2011年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3223      1.3182       +0.31       +2.15      1.2945
 美元/日圆                            85.62       84.74       +1.04      +11.28       76.94
 欧元/日圆                           113.22      111.74       +1.32      +13.72       99.56
 美元/瑞郎                           0.9129      0.9160       -0.34       -2.63      0.9376
 英镑/美元                           1.6134      1.6125       +0.06       +3.86      1.5535
 美元/加元                           0.9941      0.9921       +0.20       -2.47      1.0193
 澳元/美元                           1.0375      1.0352       +0.22       +1.47      1.0225
 欧元/瑞郎                           1.2077      1.2075       +0.02       -0.55      1.2144
 欧元/英镑                           0.8193      0.8172       +0.26       -1.63      0.8329
 新西兰元/美元                       0.8194      0.8213       -0.23       +5.27      0.7784
 美元/挪威克朗                       5.5885      5.6020       -0.24       -6.49      5.9766
 欧元/挪威克朗                       7.3905      7.3859       +0.06       -4.49      7.7379
 美元/瑞典克朗                       6.5002      6.5517       -0.79       -5.63      6.8878
 欧元/瑞典克朗                       8.6025      8.6351       -0.38       -3.49      8.9135
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
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