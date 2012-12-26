(重发)-更新版 1-纽约汇市: 日圆兑美元和欧元均挫跌,日本新任首相重申对抗强势日圆的誓言

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3223 1.3182 +0.31 +2.15 1.2945 美元/日圆 85.62 84.74 +1.04 +11.28 76.94 欧元/日圆 113.22 111.74 +1.32 +13.72 99.56 美元/瑞郎 0.9129 0.9160 -0.34 -2.63 0.9376 英镑/美元 1.6134 1.6125 +0.06 +3.86 1.5535 美元/加元 0.9941 0.9921 +0.20 -2.47 1.0193 澳元/美元 1.0375 1.0352 +0.22 +1.47 1.0225 欧元/瑞郎 1.2077 1.2075 +0.02 -0.55 1.2144 欧元/英镑 0.8193 0.8172 +0.26 -1.63 0.8329 新西兰元/美元 0.8194 0.8213 -0.23 +5.27 0.7784 美元/挪威克朗 5.5885 5.6020 -0.24 -6.49 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3905 7.3859 +0.06 -4.49 7.7379 美元/瑞典克朗 6.5002 6.5517 -0.79 -5.63 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.6025 8.6351 -0.38 -3.49 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 .
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30