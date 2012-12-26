澳新经济指标预测--12月27日-1月3日****

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透12月27日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月24日当周 12月27日(四) 暂无重要经济数据. 12月28日(五) 暂无重要经济数据. * 12月31日当周 12月31日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 澳洲及新西兰市场交易半天 0030 澳洲民间信贷(较上月) 11月 +0.3% +0.1% 0030 澳洲房屋贷款(较上月) 11月 -- +0.3% 1月1日(二) 澳洲及新西兰休市. 1月2日(三) 新西兰休市. 1月3日(四) 暂无重要经济数据. (完)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30