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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:49 BJT

****澳新经济指标预测--12月27日-1月3日****

路透12月27日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    * 12月24日当周        

 12月27日(四)
 暂无重要经济数据.
 
 12月28日(五)
 暂无重要经济数据.
 
    * 12月31日当周

 12月31日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段    预估值       前值
 --       澳洲及新西兰市场交易半天                               
 0030     澳洲民间信贷(较上月)                   11月     +0.3%      +0.1%
 0030     澳洲房屋贷款(较上月)                   11月        --      +0.3%
 
        
 1月1日(二)
 澳洲及新西兰休市.
    
    
 1月2日(三)
 新西兰休市.
  

 1月3日(四)
 暂无重要经济数据.
 (完)

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