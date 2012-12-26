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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 06:44 BJT

全球外汇市场12月27日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0745 - 法国12月消费者信心指数

0745 - 法国11月生产者物价指数(PPI)

0900 - 意大利12月企业信心指数

1330 - 美国12月22日当周一周初请失业金人数

1330 - 美国11月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数

1500 - 美国12月经济谘商会消费者信心指数

1500 - 美国11月新屋销售年率

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)每周例行公布资产负债表

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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