全球外汇市场12月27日主要消息

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0745 - 法国12月消费者信心指数
0745 - 法国11月生产者物价指数(PPI)
0900 - 意大利12月企业信心指数
1330 - 美国12月22日当周一周初请失业金人数
1330 - 美国11月芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数
1500 - 美国12月经济谘商会消费者信心指数
1500 - 美国11月新屋销售年率
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)每周例行公布资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30