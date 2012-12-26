《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月26日

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 48.03 +0.72 +1.52 1961295 搜狐 44.62 +1.15 +2.65 502363 网易 41.97 +0.41 +0.99 706548 百度 101.45 +4.68 +4.83 5018485 亚信科技 10.54 +0.00 +0.00 66773 台湾 台湾积体电路 16.92 -0.01 -0.06 605742 联电 2.00 +0.03 +1.52 242934 日月光 4.14 +0.05 +1.22 46854 硅品精密 5.23 +0.01 +0.19 196699 和信超媒体 0.98 +0.00 +0.00 23022 友达 4.39 +0.09 +2.09 108011 中华电信 31.74 -0.09 -0.28 19788 台湾国际航电 40.71 +0.05 +0.12 821696 香港 中国移动 58.08 +0.47 +0.82 153138 中国联通 15.81 +0.08 +0.51 134776 中国电信 55.23 +0.48 +0.88 39612 中芯国际 2.28 +0.03 +1.33 116600 电讯盈科 4.37 +0.00 +0.00 11822
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30