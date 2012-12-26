版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月26日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           48.03     +0.72     +1.52   1961295
 搜狐                           44.62     +1.15     +2.65    502363
 网易                           41.97     +0.41     +0.99    706548
 百度                          101.45     +4.68     +4.83   5018485
 亚信科技                       10.54     +0.00     +0.00     66773
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.92     -0.01     -0.06    605742
 联电                            2.00     +0.03     +1.52    242934
 日月光                          4.14     +0.05     +1.22     46854
 硅品精密                        5.23     +0.01     +0.19    196699
 和信超媒体                      0.98     +0.00     +0.00     23022
 友达                            4.39     +0.09     +2.09    108011
 中华电信                       31.74     -0.09     -0.28     19788
 台湾国际航电                   40.71     +0.05     +0.12    821696
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       58.08     +0.47     +0.82    153138
 中国联通                       15.81     +0.08     +0.51    134776
 中国电信                       55.23     +0.48     +0.88     39612
 中芯国际                        2.28     +0.03     +1.33    116600
 电讯盈科                        4.37     +0.00     +0.00     11822

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐