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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月27日-1月3日****

路透12月27日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
    * 12月24日当周

 12月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段  预估值      前值
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)         12月22日当      36      36.1
                                                      周           
          初请失业金人数四周均值(万人)         12月22日当      --      36.8
                                                      周           
          续请失业金人数(万人)                 12月15日当     320     322.5
                                                     周            
 1330     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造           11月      --      92.1
          业指数                                                   
 1500     美国经济谘商会消费者信心指数               12月    70.0      73.7
 1500     美国新屋销售年率(万户)                     11月    37.8      36.8
                                                                   
 
    
 12月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                          公布时段  预估值      前值
 1445     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)              12月    51.0      50.4
                                                                   
 1500     美国成屋待完成销售指数(较前月)             11月   +1.0%     +5.2%
 1530     美国ECRI一周领先指标               12月21日当周      --     127.2
  --      美国建筑许可(万户)                   11月修正值      --      89.9
 
    *  12月31日当周    

  12月31日(一)
  暂无重要经济数据.
    
  1月1日(二)
  新年假期,市场和政府机构关闭.
    
 1月2日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段  预估值      前值
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)     12月29日当      --     +0.7%
                                                       周          
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期    12月29日当      --     +2.9%
           )                                           周          
 1358      美国Markit制造业采购经理人指数(P      12月终值      --      54.2
           MI)                                                     
 1430      加拿大经季节调整的RBC制造业PMI            12月      --     50.38
 1500      美国建筑支出                              11月   +0.7%     +1.4%
 1500      美国供应管理协会(ISM)制造业指数           12月    50.0      49.5
                               物价分项指数                  52.0      52.5
                               就业分项指数                    --      48.4
                             新订单分项指数                    --      50.3
 1530      美国达拉斯联邦储备银行服务业总体          12月      --       7.1
           活动展望指数                                            
 1900      美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议   12月11-12日                  
           记录                                                    
    
 1月3日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段  预估值      前值
 1200      美国抵押贷款指数                  12月21日当周      --     817.0
           美国再融资指数                                      --   4,519.0
 1230      美国Challenger企业计划裁员人数            12月      --    5.7081
               (万人)                                              
 1315      美国ADP民间就业岗位(万)                   12月  增加13  增加11.8
 1330      美国一周初请失业金人数(万人)      12月29日当周      --        --
           初请失业金人数四周均值(万人)                        --        --
                                                                   
            续请失业金人数(万人)             12月22日当周      --        --
 --        美国ICSC连锁店销售                        12月      --     -0.1%
 --        美国国内汽车销售(万辆)                    12月   1,509   1,547.7

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