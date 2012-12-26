美国与加拿大经济指标预测--12月27日-1月3日****

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透12月27日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 12月24日当周 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月22日当 36 36.1 周 初请失业金人数四周均值(万人) 12月22日当 -- 36.8 周 续请失业金人数(万人) 12月15日当 320 322.5 周 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造 11月 -- 92.1 业指数 1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 70.0 73.7 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 37.8 36.8 12月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 51.0 50.4 1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 +1.0% +5.2% 1530 美国ECRI一周领先指标 12月21日当周 -- 127.2 -- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 89.9 * 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济数据. 1月1日(二) 新年假期,市场和政府机构关闭. 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月29日当 -- +0.7% 周 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期 12月29日当 -- +2.9% ) 周 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(P 12月终值 -- 54.2 MI) 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 12月 -- 50.38 1500 美国建筑支出 11月 +0.7% +1.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 50.0 49.5 物价分项指数 52.0 52.5 就业分项指数 -- 48.4 新订单分项指数 -- 50.3 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业总体 12月 -- 7.1 活动展望指数 1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议 12月11-12日 记录 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月21日当周 -- 817.0 美国再融资指数 -- 4,519.0 1230 美国Challenger企业计划裁员人数 12月 -- 5.7081 (万人) 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 12月 增加13 增加11.8 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月22日当周 -- -- -- 美国ICSC连锁店销售 12月 -- -0.1% -- 美国国内汽车销售(万辆) 12月 1,509 1,547.7
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30