美国与加拿大经济指标预测--12月27日-1月3日****

路透12月27日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 12月24日当周 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月22日当 36 36.1 周 初请失业金人数四周均值(万人) 12月22日当 -- 36.8 周 续请失业金人数(万人) 12月15日当 320 322.5 周 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造 11月 -- 92.1 业指数 1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 70.0 73.7 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 37.8 36.8 12月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 51.0 50.4 1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 11月 +1.0% +5.2% 1530 美国ECRI一周领先指标 12月21日当周 -- 127.2 -- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 89.9 * 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济数据. 1月1日(二) 新年假期,市场和政府机构关闭. 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月29日当 -- +0.7% 周 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期 12月29日当 -- +2.9% ) 周 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(P 12月终值 -- 54.2 MI) 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 12月 -- 50.38 1500 美国建筑支出 11月 +0.7% +1.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 50.0 49.5 物价分项指数 52.0 52.5 就业分项指数 -- 48.4 新订单分项指数 -- 50.3 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业总体 12月 -- 7.1 活动展望指数 1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议 12月11-12日 记录 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 12月21日当周 -- 817.0 美国再融资指数 -- 4,519.0 1230 美国Challenger企业计划裁员人数 12月 -- 5.7081 (万人) 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 12月 增加13 增加11.8 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月22日当周 -- -- -- 美国ICSC连锁店销售 12月 -- -0.1% -- 美国国内汽车销售(万辆) 12月 1,509 1,547.7