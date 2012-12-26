《中国报摘》--中国证券报12月27日

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
* 头版头条:
--中国国务院常务会议研究确定降低流通费用10项政策措施,将逐步降低西部地区政府还贷二级公路收费.
* 其他:
--消息人士称,债券ETF(上市交易基金)有望近期获批,目前上报债券ETF计划的有博时,国泰和嘉实三家基金公司,他们的产品分别是上证企业30ETF,国泰上证五年期国债ETF和中证金边中期国债ETF.
--深交所批准*ST关铝 等九家暂停上市公司的恢复上市申请.
--上海期交所理事长杨迈军表示,未来上期所将研究期权和其他种类衍生品上市可行性方案,逐步向综合性衍生品交易所转变.
--国家发改委运输所完成的报告指出,2013-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币,其中明年需要完成投资6,000-6,500亿元.
--市场调查机构IDC预计,2013年中国内地智能手机出货量将达3亿部,比今年增长44%,约占整体手机市场78.2%.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30