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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:44 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月27日

* 头版头条:

--中国国务院常务会议研究确定降低流通费用10项政策措施,将逐步降低西部地区政府还贷二级公路收费.

* 其他:

--消息人士称,债券ETF(上市交易基金)有望近期获批,目前上报债券ETF计划的有博时,国泰和嘉实三家基金公司,他们的产品分别是上证企业30ETF,国泰上证五年期国债ETF和中证金边中期国债ETF.

--深交所批准*ST关铝 等九家暂停上市公司的恢复上市申请.

--上海期交所理事长杨迈军表示,未来上期所将研究期权和其他种类衍生品上市可行性方案,逐步向综合性衍生品交易所转变.

--国家发改委运输所完成的报告指出,2013-2015年期间,铁路建设投资需求规模为1.8万亿元人民币,其中明年需要完成投资6,000-6,500亿元.

--市场调查机构IDC预计,2013年中国内地智能手机出货量将达3亿部,比今年增长44%,约占整体手机市场78.2%.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 张喜良)

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