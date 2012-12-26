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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:40 BJT

《亚洲金融市场假期一览表》--2012年12月27日-2013年12月31日

亚洲金融市场假期如下:

2012年

12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯

2013年

1月1日(周二)--澳洲、中国、香港、马来西亚、日本、新西兰、新加坡、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾

1月2日(周三)--日本、新西兰

1月3日(周四)--日本

1月14日(周一)--日本

1月24日(周四)--马来西亚、印尼

1月28日(周一)--澳洲、马来西亚

2月1日(周五)--马来西亚

2月6日(周三)--新西兰

2月7日(周四)--台湾

2月8日(周五)--台湾

2月11日(周一)--中国、香港、马来西亚、日本、新加坡、韩国、台湾

2月12日(周二)--中国、香港、马来西亚、新加坡、台湾

2月13日(周三)--中国、香港、台湾

2月14日(周四)--中国、台湾

2月15日(周五)--中国、台湾

2月25日(周一)--泰国

2月28日(周四)--台湾

3月1日(周五)--韩国

3月12日(周二)--印尼

3月20日(周三)--日本

3月28日(周四)--菲律宾

3月29日(周五)--香港、菲律宾、澳洲、印尼、新西兰、新加坡

4月1日(周一)--澳洲、香港、新西兰

4月4日(周四)--中国、香港、台湾

4月5日(周五)--中国、香港

4月8日(周一)--泰国

4月9日(周二)--菲律宾

4月15日(周一)--泰国

4月16日(周二)--泰国

4月25日(周四)--澳洲、新西兰

4月29日(周一)--日本

5月1日(周三)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国、新加坡

5月3日(周五)--日本

5月6日(周一)--日本、泰国

5月9日(周四)--印尼

5月13日(周一)--菲律宾

5月17日(周五)--香港、韩国

5月24日(周五)--马来西亚、新加坡、泰国

6月3日(周一)--新西兰

6月6日(周四)--印尼、韩国

6月10日(周一)--澳洲

6月12日(周三)--中国、香港、菲律宾、台湾

7月1日(周一)--香港、泰国

7月15日(周一)--日本

7月22日(周一)--泰国

8月5日(周一)--印尼

8月6日(周二)--印尼

8月7日(周三)--印尼

8月8日(周四)--印尼、马来西亚、新加坡

8月9日(周五)--印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾

8月12日(周一)--泰国

8月15日(周四)--韩国

8月21日(周三)--菲律宾

8月26日(周一)--菲律宾

9月16日(周一)--日本、马来西亚

9月18日(周三)--韩国

9月19日(周四)--中国、韩国、台湾

9月20日(周五)--香港、韩国、台湾

9月23日(周一)--日本

10月1日(周二)--中国、香港

10月2日(周三)--中国

10月3日(周四)--中国、韩国

10月4日(周五)--中国

10月10日(周四)--台湾

10月14日(周一)--香港、印尼、日本

10月15日(周二)--印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡

10月23日(周三)--泰国

10月28日(周一)--新西兰

11月1日(周五)--菲律宾

11月4日(周一)--日本、新加坡

11月5日(周二)--印尼、马来西亚

12月5日(周四)--泰国

12月10日(周二)--泰国

12月23日(周一)--日本

12月24日(周二)--菲律宾

12月25日(周三)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印尼、新西兰、新加坡

12月26日(周四)--香港、澳洲、印尼、新西兰

12月30日(周一)--菲律宾

12月31日(周二)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选.参考欧美休假安排原文报导,请点选 .所有中文版假期安排,请点选 (整理 侯向明)

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