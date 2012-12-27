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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 14:29 BJT

重发-****欧洲经济指标预测--12月27日-1月3日****

(重发以调整格式)
    路透12月27日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    12月24日当周 
     
 12月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段  预估值    前值
 0700     瑞士UBS消费指标                           11月     --    1.31 
                                                                  
 0745     法国消费者信心指数                        12月     84      84
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月  -0.2%   +0.5%
 0900     意大利企业信心指数                        12月   88.8    88.5
 
 12月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段  预估值    前值
 0745     法国消费者支出(较上月)                    11月    持平   -0.2%
 0745     法国国内生产总值(GDP)(较上季)       第三季修正      --   +0.2%
                                                      值          
 0900     意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)         11月   -0.2%   -0.3%
          意大利生产者物价指数(PPI)(较上年                 +2.1%   +2.3%
          同期)                                                   
 

    12月31日当周
 
 12月31日(一)
 暂无重要经济指标.
  
 1月1-4日
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段  预估值     前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)           12月    持平     持平
          英国Nationwide房价指数(较上年同                 -0.9%    -1.2%
          期)                                                    
  
 1月1日(二)
 暂无其它重要经济指标.
   
 1月2日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段  预估值     前值
  --      德国消费者物价调合指数(HICP)(较      12月初值   +0.8%    -0.2%
          前月)                                                  
                               (较上年同期                +2.0%    +1.9%
          )                                                      
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                 +0.7%    -0.1%
                               (较上年同期                +1.9%    +1.9%
          )                                                      
 0843     意大利制造业采购经理人指数(PMI)          12月    45.3     45.1
 0848     法国Markit制造业PMI                      12月    44.6     44.6
 0853     德国Markit/BME制造业PMI                  12月    46.3     46.3
 0858     欧元区Marki制造业PMI                     12月    46.3     46.3
 0928     英国Markit/CIPS制造业PMI                 12月    49.1     49.1
 
 1月3日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段  预估值     前值
 0800     瑞士KOF领先指标                          12月    1.38     1.50
 0830     瑞士CS/SVME PMI                          12月    48.9     48.5
 0855     德国失业人数变动(万人)                   12月   增加1  增加0.5
          德国未经季节调整总失业人数(万人)                  280      280
          德国失业率                                       6.9%     6.9%
          德国经季节调整总失业人数(万人)                     --    293.9
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)               11月   +3.7%    +3.9%
          欧元区民间贷款                                  -0.5%    -0.7%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                     --    +3.1%
 0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                 12月    49.5     49.3
 
    (完)

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