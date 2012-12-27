重发-****欧洲经济指标预测--12月27日-1月3日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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(重发以调整格式) 路透12月27日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月24日当周 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 11月 -- 1.31 0745 法国消费者信心指数 12月 84 84 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.5% 0900 意大利企业信心指数 12月 88.8 88.5 12月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者支出(较上月) 11月 持平 -0.2% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正 -- +0.2% 值 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% -0.3% 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年 +2.1% +2.3% 同期) 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济指标. 1月1-4日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 持平 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同 -0.9% -1.2% 期) 1月1日(二) 暂无其它重要经济指标. 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 德国消费者物价调合指数(HICP)(较 12月初值 +0.8% -0.2% 前月) (较上年同期 +2.0% +1.9% ) 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% -0.1% (较上年同期 +1.9% +1.9% ) 0843 意大利制造业采购经理人指数(PMI) 12月 45.3 45.1 0848 法国Markit制造业PMI 12月 44.6 44.6 0853 德国Markit/BME制造业PMI 12月 46.3 46.3 0858 欧元区Marki制造业PMI 12月 46.3 46.3 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 49.1 49.1 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.38 1.50 0830 瑞士CS/SVME PMI 12月 48.9 48.5 0855 德国失业人数变动(万人) 12月 增加1 增加0.5 德国未经季节调整总失业人数(万人) 280 280 德国失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整总失业人数(万人) -- 293.9 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +3.7% +3.9% 欧元区民间贷款 -0.5% -0.7% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 49.5 49.3 (完)
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI