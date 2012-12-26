《香港报摘》--经济日报12月27日

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
* 头版头条:
--受惠于中国内地A股于港股假期休市期间累升逾3%,香港H股有望追回内地股市升幅,引领港股转强.
* 其他:
--中国房地产商金轮集团力争于12月31日招股,拟筹约6.24亿港元,计划于1月15日挂牌.
--正大集团再次发出声明称,最近有关于其收购平保 股份的"错误报道"在媒体及网上出现;正大并指该交易合法、资金来源透明,而集团与中国政府有良好合作关系.
--方兴地产 伙拍上海国际港务投得上海虹口区"地王",总面积4.06万平方米,涉资56.8亿元人民币.(完)
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--整理 雷美珍; 审校 张喜良
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30