版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报12月27日

* 头版头条:

--受惠于中国内地A股于港股假期休市期间累升逾3%,香港H股有望追回内地股市升幅,引领港股转强.

* 其他:

--中国房地产商金轮集团力争于12月31日招股,拟筹约6.24亿港元,计划于1月15日挂牌.

--正大集团再次发出声明称,最近有关于其收购平保 股份的"错误报道"在媒体及网上出现;正大并指该交易合法、资金来源透明,而集团与中国政府有良好合作关系.

--方兴地产 伙拍上海国际港务投得上海虹口区"地王",总面积4.06万平方米,涉资56.8亿元人民币.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐