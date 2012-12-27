版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:18 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京12月27日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸
进出口,以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉快讯的日程:
    
    公布日期      经济指标                       数据日期             

    12月
    12/27    规模以上工业企业利润                1-11月
    12/31    汇丰制造业PMI                      12月
    
    2013年1月
    1/1      官方制造业PMI                       12月
    1/3      官方非制造业PMI                   12月   
    
    注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here
      2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐