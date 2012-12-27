《台湾报摘》--工商时报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--鸿海 为抢攻东协商机,看准广西正加强建设成为通往东协国家的"海陆空交通网",计划与广西南宁市签定投资协议,斥资50亿人民币(约合232亿台币),将南宁打造成为鸿海平板电脑及智慧型手机第二卫星工厂.
* 其他:
--行政院召开国际景气因应小组会议,央行就货币政策提出报告指出,国际主要国家包括日本、欧洲、英国及美国等,均采取量化宽松的货币政策,可能会产生外溢效果,央行认为,未来会采取适当资本移动管制措施,以免影响新台币汇率波动.
--经建会主委尹启铭昨日在行政院报告自由经济示范区架构蓝图草案,然而,与会首长意见分歧,陈揆近期内将再邀各部会对五大中心进行讨论,敲妥定位,据悉,陈揆期待金融服务业可以纳入示范区,指示金管会研议.
--永丰金控 旗下子公司永丰投信抢滩大陆市场双轨并进,继2012年赴陆申请筹设"圆信永丰基金公司",2012年12月13日也顺利取得QFII资格,成为台湾第8家取得QFII资格的投信业者,积极布局两岸资产管理业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI