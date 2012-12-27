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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报12月27日

* 头版头条:

--鸿海 为抢攻东协商机,看准广西正加强建设成为通往东协国家的"海陆空交通网",计划与广西南宁市签定投资协议,斥资50亿人民币(约合232亿台币),将南宁打造成为鸿海平板电脑及智慧型手机第二卫星工厂.

* 其他:

--行政院召开国际景气因应小组会议,央行就货币政策提出报告指出,国际主要国家包括日本、欧洲、英国及美国等,均采取量化宽松的货币政策,可能会产生外溢效果,央行认为,未来会采取适当资本移动管制措施,以免影响新台币汇率波动.

--经建会主委尹启铭昨日在行政院报告自由经济示范区架构蓝图草案,然而,与会首长意见分歧,陈揆近期内将再邀各部会对五大中心进行讨论,敲妥定位,据悉,陈揆期待金融服务业可以纳入示范区,指示金管会研议.

--永丰金控 旗下子公司永丰投信抢滩大陆市场双轨并进,继2012年赴陆申请筹设"圆信永丰基金公司",2012年12月13日也顺利取得QFII资格,成为台湾第8家取得QFII资格的投信业者,积极布局两岸资产管理业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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