《香港报摘》--信报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--沪综指 连日持续反弹并于周三创近半年新高,分析师指A股投资气氛已在经济回暖及新领导层政策憧憬下明显好转,有望继续带动更多海外资金流入.
* 其他:
--业界保守估计,香港政府于明年首季推出八幅土地进行招标,可带来合共逾200亿港元收入.
--新世界发展 旗下11个地产项目在过去两个月累计售出465个车位,套现共14.2亿港元.
--比亚迪 公告表示,持有该公司17.07%股份的股东吕向阳,再将9,100万股比亚迪股份质押予建行广州东山支行,至此吕向阳及其配偶所持11.5%比亚迪股份为已质押股份.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI