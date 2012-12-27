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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:22 BJT

《香港报摘》--信报12月27日

* 头版头条:

--沪综指 连日持续反弹并于周三创近半年新高,分析师指A股投资气氛已在经济回暖及新领导层政策憧憬下明显好转,有望继续带动更多海外资金流入.

* 其他:

--业界保守估计,香港政府于明年首季推出八幅土地进行招标,可带来合共逾200亿港元收入.

--新世界发展 旗下11个地产项目在过去两个月累计售出465个车位,套现共14.2亿港元.

--比亚迪 公告表示,持有该公司17.07%股份的股东吕向阳,再将9,100万股比亚迪股份质押予建行广州东山支行,至此吕向阳及其配偶所持11.5%比亚迪股份为已质押股份.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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