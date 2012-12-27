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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日

**上海证券报**

--中国国务院批准对光大集团重组方案进行完善,集团将改组股份制公司,财政部以光大集团北京总部和香港总部股权及财政部借款本息作为出资,汇金公司以光大银行 部分股权等作为出资.

--"B股退市风险第一股"闽灿坤B 6:1缩股方案获批,将于下周一复牌,并预计全年盈利1,600-2,200万元人民币.

--德豪润达 称已收购雷士照明 20.05%股权,成为第一大股东.雷士照明创始人、前董事长吴长江将售股款项参与德豪润达的定向增发,有望成为后者第二大股东.

**第一财经日报**

--自权威人士处获悉,2013年中央政府拟安排财政赤字1.2万亿元,较今年的8,000亿元规模增加50%,赤字率由今年1.5%上升至2.1-2.2%.

**21世纪经济报 道**

--常州高力彩钢板公司称关联方贷款逾期,作为反担保方,常州高力的银行账户近期被冻结.常州高力曾发行6,000万元的中小企业集合票据,2013年底到期.中债信增承诺,若常州高力最终无力偿还本息,中债信增将为其代偿.(完) (整理 林琦; 审校 张喜良)

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