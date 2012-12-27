《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
**上海证券报**
--中国国务院批准对光大集团重组方案进行完善,集团将改组股份制公司,财政部以光大集团北京总部和香港总部股权及财政部借款本息作为出资,汇金公司以光大银行 部分股权等作为出资.
--"B股退市风险第一股"闽灿坤B 6:1缩股方案获批,将于下周一复牌,并预计全年盈利1,600-2,200万元人民币.
--德豪润达 称已收购雷士照明 20.05%股权,成为第一大股东.雷士照明创始人、前董事长吴长江将售股款项参与德豪润达的定向增发,有望成为后者第二大股东.
**第一财经日报**
--自权威人士处获悉,2013年中央政府拟安排财政赤字1.2万亿元,较今年的8,000亿元规模增加50%,赤字率由今年1.5%上升至2.1-2.2%.
**21世纪经济报 道**
--常州高力彩钢板公司称关联方贷款逾期,作为反担保方,常州高力的银行账户近期被冻结.常州高力曾发行6,000万元的中小企业集合票据,2013年底到期.中债信增承诺,若常州高力最终无力偿还本息,中债信增将为其代偿.(完) (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI