中国期货: 上期所将研究期权等上市方案,向综合性衍生品交易所转变--理事长

路透上海12月27日 - 中国上海期货交易所理事长杨迈军表示,未来五年上期所将积极部署研究期权和其他种类衍生品上市可行性方案,逐步向综合性衍生品交易所转变.

中国证券报周四引述他的话指出,在上期所新的五年目标里,品种覆盖面将进一步拓展,做精做深现有品种,但是又不局限于大宗商品期货;上期所目前主要交易工业原材料等大宗商品期货,下一步将积极开发原油、指数、期权、排放权等品种.

"在新的规划中，提出未来五年的目标是把上期所建设成为亚太时区领先、具有全球重要影响力的商品期货、期权及其他衍生品的交易所.”他称.

杨迈军并谈到,上期所将积极稳妥推进对外开放,由境内市场向全球市场转型;同时积极稳妥推进体制改革,实现上期所由会员制向现代管理体制转型,上期所深入研究了全球交易所体制变革趋势,认为公司制可以形成更为合理的决策、执行和监督相互配合、相互制衡的治理结构.

上期所同日还发布了上期有色金属期货价格指数,上期所相关负责人表示,该指数是首个国内期货交易所发布的商品指数.

对于上期有色金属期货价格指数编制方案的主要内容,上期所相关负责人称,上期有色金属指数选择铜、铝、锌、铅四个期货品种作为成份商品,依据各品种历史五年平均持仓金额确定权重.