中国期货: 上期所将研究期权等上市方案,向综合性衍生品交易所转变--理事长

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海12月27日 - 中国上海期货交易所理事长杨迈军表示,未来五年上期所将积极部署研究期权和其他种类衍生品上市可行性方案,逐步向综合性衍生品交易所转变.
中国证券报周四引述他的话指出,在上期所新的五年目标里,品种覆盖面将进一步拓展,做精做深现有品种,但是又不局限于大宗商品期货;上期所目前主要交易工业原材料等大宗商品期货,下一步将积极开发原油、指数、期权、排放权等品种.
"在新的规划中，提出未来五年的目标是把上期所建设成为亚太时区领先、具有全球重要影响力的商品期货、期权及其他衍生品的交易所.”他称.
杨迈军并谈到,上期所将积极稳妥推进对外开放,由境内市场向全球市场转型;同时积极稳妥推进体制改革,实现上期所由会员制向现代管理体制转型,上期所深入研究了全球交易所体制变革趋势,认为公司制可以形成更为合理的决策、执行和监督相互配合、相互制衡的治理结构.
上期所同日还发布了上期有色金属期货价格指数,上期所相关负责人表示,该指数是首个国内期货交易所发布的商品指数.
对于上期有色金属期货价格指数编制方案的主要内容,上期所相关负责人称,上期有色金属指数选择铜、铝、锌、铅四个期货品种作为成份商品,依据各品种历史五年平均持仓金额确定权重.
在价格选择方面,选取连续三月合约价格作为指数计算依据,并设定5个交易日的滚动窗口.上期有色金属指数计算采用算术平均法,选取2002年1月7日为基期,1,000点为基点.(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI