《香港重要政经日程》--12月27日-1月4日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
==================今日重要政经消息=====================
12月27日(周四)
-- 公布11月出入口数字.
-- 大众金融 公布派第二次中期股息.
--09:00 金活医药集团 股东特别大会.
--10:00 中国中铁 在中国举行股东特别大会.
--10:00 惠元堂 股东特别大会.
--10:30 上海栋华 在中国举行股东特别大会.
--10:00 华瀚生物制药 股东特别大会.
--14:00 大唐新能源 在中国举行股东特别大会.
--17:00 阳光能源 股东特别大会.
==================近期重要政经消息======================
12月28日(周五)
-- 惠生工程 首日挂牌.
-- 中国白银 首日挂牌.
-- 汇多利 公布中期业绩.
-- 中国绿色食品 公布中期业绩.
-- 明丰珠宝 公布全年业绩.
-- 天行国际 公布中期业绩.
-- 新威国际 公布全年业绩.
--09:00 厦门港务 在中国举行股东特别大会.
--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金 在中国举行股东特别大会.
--09:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会.
--09:30 铂阳太阳能 股东特别大会.
--09:30 中外运 在中国举行股东特别大会.
--10:00 第一天然食品 股东周年大会.
--10:00 新工投资 股东特别大会.
--10:00 台泥国际 股东特别大会.
--10:00 西王糖业 股东特别大会.
--11:00 中福控股 股东特别大会.
--11:00 华艺矿业 股东周年大会.
--15:00 中国资本 股东特别大会.
12月31日(周一)
-- 公布11月份M-3货币供应数字.
-- 公布11月份外汇基金总资产.
-- 福记食品 公布中期业绩.
-- 北泰 公布全年业绩.
--10:00 华建控股 股东周年大会.
--10:30 超大现代 股东周年大会.
--10:30 博富临置业 股东周年大会.
--11:00 中国秦发 股东特别大会.
--11:00 城市电讯 股东周年大会.
--11:00 新环保能源 股东特别大会.
--11:00 南联地产 股东特别大会.
--11:30 首都创投 股东周年大会.
--12:00 华联国际 股东特别大会.
1月1日(周二)
-- 元旦日公众假期.
1月2日(周三)
-- 碧桂园 公布第三季业绩.
1月3日(周四)
-- 公布11月份零售销售数字.
--09:00 宝源控股 股东特别大会.
1月4日(周五)
--10:30 汇丰公布12月份PMI.
--10:30 中国全通 股东特别大会.
--11:00 航天控股 股东特别大会.
--11:00 能源国际 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI