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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:26 BJT

《香港重要政经日程》--12月27日-1月4日

==================今日重要政经消息=====================

12月27日(周四)

-- 公布11月出入口数字.

-- 大众金融 公布派第二次中期股息.

--09:00 金活医药集团 股东特别大会.

--10:00 中国中铁 在中国举行股东特别大会.

--10:00 惠元堂 股东特别大会.

--10:30 上海栋华 在中国举行股东特别大会.

--10:00 华瀚生物制药 股东特别大会.

--14:00 大唐新能源 在中国举行股东特别大会.

--17:00 阳光能源 股东特别大会.

==================近期重要政经消息======================

12月28日(周五)

-- 惠生工程 首日挂牌.

-- 中国白银 首日挂牌.

-- 汇多利 公布中期业绩.

-- 中国绿色食品 公布中期业绩.

-- 明丰珠宝 公布全年业绩.

-- 天行国际 公布中期业绩.

-- 新威国际 公布全年业绩.

--09:00 厦门港务 在中国举行股东特别大会.

--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会.

--09:00 灵宝黄金 在中国举行股东特别大会.

--09:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会.

--09:30 铂阳太阳能 股东特别大会.

--09:30 中外运 在中国举行股东特别大会.

--10:00 第一天然食品 股东周年大会.

--10:00 新工投资 股东特别大会.

--10:00 台泥国际 股东特别大会.

--10:00 西王糖业 股东特别大会.

--11:00 中福控股 股东特别大会.

--11:00 华艺矿业 股东周年大会.

--15:00 中国资本 股东特别大会.

12月31日(周一)

-- 公布11月份M-3货币供应数字.

-- 公布11月份外汇基金总资产.

-- 福记食品 公布中期业绩.

-- 北泰 公布全年业绩.

--10:00 华建控股 股东周年大会.

--10:30 超大现代 股东周年大会.

--10:30 博富临置业 股东周年大会.

--11:00 中国秦发 股东特别大会.

--11:00 城市电讯 股东周年大会.

--11:00 新环保能源 股东特别大会.

--11:00 南联地产 股东特别大会.

--11:30 首都创投 股东周年大会.

--12:00 华联国际 股东特别大会.

1月1日(周二)

-- 元旦日公众假期.

1月2日(周三)

-- 碧桂园 公布第三季业绩.

1月3日(周四)

-- 公布11月份零售销售数字.

--09:00 宝源控股 股东特别大会.

1月4日(周五)

--10:30 汇丰公布12月份PMI.

--10:30 中国全通 股东特别大会.

--11:00 航天控股 股东特别大会.

--11:00 能源国际 股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)

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