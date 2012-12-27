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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:35 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月27日

* 头版头条:

--台湾国家通讯传播委员会(NCC)副主委兼发言人虞孝成昨日表示,有线电视跨区经营,已有五家业者送件申请.市场盛传,鸿海 董事长郭台铭及润泰集团总裁尹衍梁有意投资板桥业者大丰电即将新设的公司,三方将携手挥军台北市的有线电视版图.

* 其他:

--因应景气趋缓,金管会决定推动提升银行授信品质奖励措施,订定三大指标,包括资本适足率加码一个百分点、第一类放款提列准备达1%及逾放比率低于1%等,达标准者,到大陆设点可优先核准,新措施将从下周起实施.

--群创 董事长暨执行长段行建表示,大电视卖得好对面板产业是好事,群创今年营运优于去年,明年会比今年好.他并首度松口透露,鸿海董座郭台铭入股夏普 10代厂后,"将与群创有很大的合作想像空间."(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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