《台湾报摘》--经济日报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--台湾国家通讯传播委员会(NCC)副主委兼发言人虞孝成昨日表示,有线电视跨区经营,已有五家业者送件申请.市场盛传,鸿海 董事长郭台铭及润泰集团总裁尹衍梁有意投资板桥业者大丰电即将新设的公司,三方将携手挥军台北市的有线电视版图.
* 其他:
--因应景气趋缓,金管会决定推动提升银行授信品质奖励措施,订定三大指标,包括资本适足率加码一个百分点、第一类放款提列准备达1%及逾放比率低于1%等,达标准者,到大陆设点可优先核准,新措施将从下周起实施.
--群创 董事长暨执行长段行建表示,大电视卖得好对面板产业是好事,群创今年营运优于去年,明年会比今年好.他并首度松口透露,鸿海董座郭台铭入股夏普 10代厂后,"将与群创有很大的合作想像空间."(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI