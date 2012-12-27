修正-中国个股: 上港集团与方兴地产斥资56.8亿元联合拿地,成为年内新地王

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(更正:修改文内措辞,以明确该地块已被成功竞得.)
路透上海12月27日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 公告称,与方兴地产(中国)有限公司 下属全资公司共同斥资56.8亿元人民币,竞得上海海门路55号地块土地使用权.该地块并成为今年国内新地王.
周四刊登在上交所的公告并称,董事会同意由双方共同出资组建项目公司,开发该地块,双方投资比例为50%:50%.
另据公告,公司本次拿地将作为上海港国际客运中心、国际航运服务中心项目的延伸和拓展项目的土地储备,建成后将与上述项目形成功能互补、互动发展的局面,有利于公司进一步提高股东回报.
根据第一财经日报报导,近一个月来各地频现地王,截止12月24日,鲁能地产以46.2亿元夺得田径南开发区天塔道一地块,刷新天津地块出让总价.而本次上港集团与威旺置业联合体56.8亿元,刷新今年全国最贵地块.
方兴地产(中国)有限公司是全球500强中国中化集团公司旗下房地产开发业务的旗舰企业,于2007年在香港联合交易所正式上市.(完) (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI