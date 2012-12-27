中国金融: 光大集团重组方案获批,京港两地总部合并--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京12月27日 - 上海证券报周四援引消息人士称,中国国务院批准对光大集团重组改革方案进行完善,完善后的方案理顺了光大集团长期以来错综复杂的股权关系,同时实现了光大集团北京总部与香港总部的合并.
报导称,此次确定的光大改革重组方案包括:光大集团改制为股份制公司.其中,财政部以光大集团北京总部和香港总部的股权和财政部借款本息作为出资,汇金公司以部分光大银行 股权、光大实业股权等作为出资,使光大银行从国有独资企业改制成为股份制企业.
同时,汇金公司将持有的部分光大银行股权注入光大集团,实现光大集团对光大银行并表.财政部并将光大香港总部注入光大集团,由光大集团直接在香港登记注册,实现光大北京总部和香港总部的合并.
此外,中国人民银行再贷款本金和正常利息由汇金公司承接后转为对光大集团的股权并承担偿还责任,免除再贷款罚息.
报道称,前述四项工作完成后,不仅将理顺财政部、汇金公司、光大集团、光大银行股权关系及光大集团与人民银行和其他众多商业银行债权关系,同时能够真正解决30年来光大集团北京、香港两个总部常年"分居"的情况.
由于历史原因,光大集团所属企业数量众多,改革错综复杂.唐双宁在上任光大集团董事长时曾笑称,"光大集团好比'联合国',联合国由100多个国家组成,光大集团也由100多家公司组成.我是光大集团这个'联合国'的'联合国秘书长',而光大银行是'联合国'中的'美国'."
2007年,光大集团获得了第一张国家持股的金融控股公司牌照,光大集团被赋予了"探索现代金融控股模式,为中国金融改革探路搭桥"的重任.
目前中国大型金融控股集团还包括中信集团和平安集团,同时,工商银行 等大型银行也在谋划金融控股的版图.
按照官网介绍,中国光大集团在境内的主要企业有中国光大银行、光大证券 、光大永明人寿保险、光大金控资产管理公司等金融机构以及中国光大实业(集团)公司、中国光大投资管理公司、上海光大会展中心、光大置业公司等实业企业;在香港经营的企业有中国光大控股 和中国光大国际 等20家公司.(完) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI