《台湾重要政经日程》--12月27日-2013年10月10日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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12/27(四)
--16:00 经建会公布11月景气灯号概况.
==================近期重要政经消息======================
12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年
1/1(二) --金融市场休市一日.
1/4(五) --16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.
1/7(一) --宏达电 公布第四季业绩. --08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. --16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.
1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
1/22(二) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
1/23(三) --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%.
1/25(五) --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.
2/11-2/15 --农历春节假期.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI