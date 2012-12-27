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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:11 BJT

《台湾重要政经日程》--12月27日-2013年10月10日

===================今日重要政经消息=====================

12/27(四)

--16:00 经建会公布11月景气灯号概况.

==================近期重要政经消息======================

12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年

1/1(二) --金融市场休市一日.

1/4(五) --16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.

1/7(一) --宏达电 公布第四季业绩. --08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. --16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.

1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.

1/22(二) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.

1/23(三) --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%.

1/25(五) --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.

2/11-2/15 --农历春节假期.

2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.

2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.

4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.

6/12(三) --端午节休市一日.

9/14(六) --弹性放假补行上班一日.

9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.

10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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