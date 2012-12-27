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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:05 BJT

中国个股: 闽灿坤B称将实施缩股方案,今年业绩预增逾五倍

路透上海12月27日 - 受中国股票退市新规影响最为直接,一度面临退市风险的厦门灿坤
实业股份有限公司 周四公告称,将实施缩股方案,以现有总股本11.12亿股为基数
,全体股东将按每6股缩为1股的方式缩股,总股本将减至1.85亿股,股权登记日为周五(28日).
    
    闽灿坤B并发布业绩预告,预计今年净利润较上年同期增加523%-756%,达1,600-2,200万
元人民币.
    
    闽灿坤拟实施缩股方案11月已获得商务部授权机构厦门市投资促进局同意.[ID:nCN2095
453]按其停牌前0.45港元的收盘价简单计算,缩股后其对应股价应为2.7港元.  

    公告并显示,公司缩股方案实施后首个交易日为下周一(31日),当日公司股票交易实行价
格涨跌幅限制,涨跌幅限制价格为开盘参考价的上下10%.
      
    深交所"股票上市规则(2012年修订)"规定,在该所仅发行B股股票的上市公司,通过该所
交易系统连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值,该所有权决定终止其股票上市
交易.
      
    闽灿坤B股票自8月2日起停牌,停牌前收报0.45港元;从7月9日起至8月1日止,闽灿坤B已
连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元人民币.(完)

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 (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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