中国个股: 闽灿坤B称将实施缩股方案,今年业绩预增逾五倍

路透上海12月27日 - 受中国股票退市新规影响最为直接,一度面临退市风险的厦门灿坤 实业股份有限公司 周四公告称,将实施缩股方案,以现有总股本11.12亿股为基数 ,全体股东将按每6股缩为1股的方式缩股,总股本将减至1.85亿股,股权登记日为周五(28日). 闽灿坤B并发布业绩预告,预计今年净利润较上年同期增加523%-756%,达1,600-2,200万 元人民币. 闽灿坤拟实施缩股方案11月已获得商务部授权机构厦门市投资促进局同意.[ID:nCN2095 453]按其停牌前0.45港元的收盘价简单计算,缩股后其对应股价应为2.7港元. 公告并显示,公司缩股方案实施后首个交易日为下周一(31日),当日公司股票交易实行价 格涨跌幅限制,涨跌幅限制价格为开盘参考价的上下10%. 深交所"股票上市规则(2012年修订)"规定,在该所仅发行B股股票的上市公司,通过该所 交易系统连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值,该所有权决定终止其股票上市 交易. 闽灿坤B股票自8月2日起停牌,停牌前收报0.45港元;从7月9日起至8月1日止,闽灿坤B已 连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元人民币.(完) 参看相关细节,请点选(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)