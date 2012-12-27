中国个股: 闽灿坤B称将实施缩股方案,今年业绩预增逾五倍

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海12月27日 - 受中国股票退市新规影响最为直接,一度面临退市风险的厦门灿坤 实业股份有限公司 周四公告称,将实施缩股方案,以现有总股本11.12亿股为基数 ,全体股东将按每6股缩为1股的方式缩股,总股本将减至1.85亿股,股权登记日为周五(28日). 闽灿坤B并发布业绩预告,预计今年净利润较上年同期增加523%-756%,达1,600-2,200万 元人民币. 闽灿坤拟实施缩股方案11月已获得商务部授权机构厦门市投资促进局同意.[ID:nCN2095 453]按其停牌前0.45港元的收盘价简单计算,缩股后其对应股价应为2.7港元. 公告并显示,公司缩股方案实施后首个交易日为下周一(31日),当日公司股票交易实行价 格涨跌幅限制,涨跌幅限制价格为开盘参考价的上下10%. 深交所"股票上市规则(2012年修订)"规定,在该所仅发行B股股票的上市公司,通过该所 交易系统连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值,该所有权决定终止其股票上市 交易. 闽灿坤B股票自8月2日起停牌,停牌前收报0.45港元;从7月9日起至8月1日止,闽灿坤B已 连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元人民币.(完) 参看相关细节,请点选(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI