《赵奇专栏》2013：银行理财能否续写辉煌?

路透北京12月27日 - 银行理财是2012年财富管理舞台上的绝对主角。数字说明一切。

社科院日前发布的《金融蓝皮书：中国金融发展报告（2013）》指出，2012年银行发售理财产品超过3万款，募集资金规模超过20万亿元，其规模超过基金、券商集合产品和信托产品之和。其中，前三季度已累计发售2.39万款产品，远超2011年全年发行量。业界公认，银行理财产品已成为居民最重要的财富管理工具。

所有人都在关心，银行理财能否在2013年续写辉煌？

见微知着。客户周先生曾是一位职业股票投资人，凭借高超的财技，几年前便已身家过亿。由于近年来股市低迷，周先生将主要的金融资产配置在银行理财产品上。不过，随着股票市场筑底结束，他逐步将到期的理财资金转移至股票账户并随时准备重操旧业。对银行理财人员来说，这绝不是好消息。

周先生的故事并非个案。

银行理财产品热销是制度红利和市场红利共同作用的结果。我国金融体系的基础是银行信用体系。因此，银行拥有最可靠的商业信用和广泛的项目资源，其他金融机构只能望银行项背。加之近两年股票、地产等大众投资市场羸弱，银行理财产品恰逢其时，当仁不让地成为“资金救赎者”。制度与市场红利的释放让银行理财成为明星。但如果红利不再，周先生们还会是银行理财忠实的粉丝么？

银行的制度红利并非坚不可摧。近期市场对银行理财的质疑不断升温。连续出现的理财资金逾期兑付和网点人员私售第三方产品让公众对银行信誉开始产生动摇。监管机构剑指影子银行的一系列动作更是让市场普遍认识到国家信用不会为商业信用背书。换言之，如果理财产品遭遇风险，投资者只能与银行在合同约定范围内以市场化方式化解。

投资者普遍相信“卖者有责”，而银行秉承的是“买者自负”。这种认识上的差距在市场向好时自然相安无事，但风险暴露后却是另一回事。

一旦信用基础发生动摇，理财产品说明书中的收益率数据就变得不那么吸引人了。客户惊讶的发现，理财产品不再是为银行投信任票，你需要了解每一项风险。尽管事情本就如此。

不仅信用基础面临挑战，项目资源也有隐忧。

对银行来说，发行理财产品绝非为客户提供投资渠道那么简单。通过调配项目资源满足监管要求、保证盈利水平是银行主要的出发点之一。以募集理财资金的方式满足企业融资需求可以将信贷资产表外化，从而突破存贷比和资本占用的约束，更可将腾挪出的信贷额度用于发放新的贷款从而增加盈利。

但这种模式有一个隐含假设，那就是银行能够不断地获取优质信贷资产。2013年的经济环境是否能够支持这一假设？目前尚存疑问。

如果不良贷款的周期性上行能够尽早结束，银行就能继续补充优质贷款项目，扩展理财资金投资渠道。但如果像某些分析师预计的那样悲观，理财资金就会面临无米下锅的尴尬。

另一点值得注意的是银行盈利有下行风险。降息压力、企业投融资需求下降和资本新规会挤压银行净息差。对银行来说，如果将大量优质资产转到表外，可能面临息差收入下滑的尴尬。自己独享还是与理财客户分享信贷收益考验着银行家的智慧。

银行自身面临约束，其他投资市场却正在走出寒冬。

城镇化概念让已经偃旗息鼓的房地产投资者兴奋不已。近期一线城市的房地产市场呈现量价双升的局面。市场人士普遍预计，2013年房地产价格将持续回升。与银行理财相比，房地产具备更扎实的大众投资基础。一旦房产价格回升，部分理财资金将不可避免地回到房地产市场。

股票市场也是一片红火。近期，股票价格企稳回升，资本市场的信心正在恢复。一旦市场形成股指向上的预期，个位数收益率的理财产品将很难吸引股民。理财资金与股票资金的“跷跷板效应”将再次显现。

银行必须加快调整步伐。

目前在市场上引起兑付压力的产品大多是信托公司引入的外部资源，而非银行自有资产。尽管过去十年银行在控制不良资产方面取得了成绩，但如何杜绝与外部机构合作中可能产生的操作风险仍是摆在银行面前的课题。为了品牌声誉考虑，银行对合作方引入的资产应该积极开展尽职调查，并实行更加严格的准入标准。

更迫切的是，银行需要顺应市场变化，主动调整2013年产品投放结构，降低对信托类产品的依赖，增加面向二级市场的交易型产品，力争让客户通过银行渠道分享资本市场收益。

据悉，监管部门可能在2013年实行更严格的制度来规范理财产品市场，甚至部分理财产品可能移回表内。果真如此，银行将付出巨大的经济成本和社会成本。理财业务的发展方向将会变得愈发扑朔迷离。究竟银行理财能否在2013续写辉煌？我们拭目以待。