版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:11 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月27日

* 明报:

--部署在香港上市的澳门励骏创建计划斥资65亿港元,为旗下新口岸渔人码头连同置地广场增建商业设施、酒店及装修.

--六福集团 行政总裁黄伟常称,今年圣诞节当日的销售情况远低于预期,估计与不少中国内地客选择到国外过节有关.

* 星岛日报:

--华宝国际 总裁兼执行董事刘志德因应其退休计划将辞任公司职务,由明年4月8日起生效,将由主席朱林瑶接任总裁.

--南方航空 同意河北航空投资集团将其所持厦门航空15%股权,以19.19亿元人民币转让给冀中能源,并同意南方航空放弃是次股权转让的优先购买权.

* 苹果日报:

--潍柴动力 以约9,406.79万元人民币向大股东潍柴控股,悉数出售潍柴动力西港新能源发动机公司40%股权,估计是次交易将录得净收益约2,489.49万元人民币.

* 东方日报:

--恒生银行 私人银行及信托服务主管陆庭龙称,在过去一年该行私银业务收益及营业额皆录双位数字增长,现时其客户基础之中拥有内地背景的占四分之一.

--南京熊猫电子 股东会通过在内地非公开发行不超过26,050万股A股,集资额不超过13.2亿元人民币.

* 文汇报:

--中银香港 高级经济研究员王春新发表研究报告预计,今年香港经济增长率只有1.3%左右,明年如果美国没有坠入"财政悬崖",欧元区不再出现更大的危机,则香港在内地经济略有好转和低增长基数等因素带动下会加快至3.2%.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐