《香港报摘》--其他报纸重要消息12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 明报:
--部署在香港上市的澳门励骏创建计划斥资65亿港元,为旗下新口岸渔人码头连同置地广场增建商业设施、酒店及装修.
--六福集团 行政总裁黄伟常称,今年圣诞节当日的销售情况远低于预期,估计与不少中国内地客选择到国外过节有关.
* 星岛日报:
--华宝国际 总裁兼执行董事刘志德因应其退休计划将辞任公司职务,由明年4月8日起生效,将由主席朱林瑶接任总裁.
--南方航空 同意河北航空投资集团将其所持厦门航空15%股权,以19.19亿元人民币转让给冀中能源,并同意南方航空放弃是次股权转让的优先购买权.
* 苹果日报:
--潍柴动力 以约9,406.79万元人民币向大股东潍柴控股,悉数出售潍柴动力西港新能源发动机公司40%股权,估计是次交易将录得净收益约2,489.49万元人民币.
* 东方日报:
--恒生银行 私人银行及信托服务主管陆庭龙称,在过去一年该行私银业务收益及营业额皆录双位数字增长,现时其客户基础之中拥有内地背景的占四分之一.
--南京熊猫电子 股东会通过在内地非公开发行不超过26,050万股A股,集资额不超过13.2亿元人民币.
* 文汇报:
--中银香港 高级经济研究员王春新发表研究报告预计,今年香港经济增长率只有1.3%左右,明年如果美国没有坠入"财政悬崖",欧元区不再出现更大的危机,则香港在内地经济略有好转和低增长基数等因素带动下会加快至3.2%.(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI