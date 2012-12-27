中国经济: 明年赤字或增50%扩至1.2万亿元人民币--第一财经日报

路透北京12月27日 - 第一财经日报周四称从权威人士获悉,2013年中国中央政府拟安排财政赤字1.2万亿元人民币,比2012年8,000亿元的安排规模增加4,000亿元,增幅达50%.

报导称,改革、民生等刚性支出增长和财政增收乏力是主因,刺激经济作用有限.结果就是财政赤字的松闸.并预计中国赤字率(财政赤字占GDP比重)将从2012年的1.5%上升至2.1%-2.2%.

"但由于2012年除了财政赤字之外,还从中央预算稳定调节基金中调入2,700亿,两项相加可支配总量达到1.07万亿,因此明年政府可支配财力的增加幅度实际上并没有那么显着."报导称.

不过,据路透此前分析,中国正努力改变以往对货币政策过份倚重,而对财政政策的运用明显不足现象.预计明年财政政策的积极性或更多体现在结构性减税,及提高公共财政效率等方面.并预计明年中国财政赤字规模与上年相当,仍会控制在万亿元人民币以内.

2009年中国开始实施新一轮积极财政政策,当年预算赤字率为2.79%,实际赤字率为2.02%;2010年预算赤字率为2.62%,实际赤字率为1.59%;2011年预算赤字率1.9%,实际执行为财政盈余500亿元;2012年预算赤字率为1.5%,国债规模8,000亿元(包括代地方政府发债2,500亿元).

中国财政与科学研究所所长贾康此前也表示,随着中国经济的回暖,积极财政政策的扩张度应适可而止.预计明年中国赤字规模的绝对值会较今年有所下降,赤字率也将有所降低.