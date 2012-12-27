中国经济: 明年赤字或增50%扩至1.2万亿元人民币--第一财经日报

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京12月27日 - 第一财经日报周四称从权威人士获悉,2013年中国中央政府拟安排财政赤字1.2万亿元人民币,比2012年8,000亿元的安排规模增加4,000亿元,增幅达50%.
报导称,改革、民生等刚性支出增长和财政增收乏力是主因,刺激经济作用有限.结果就是财政赤字的松闸.并预计中国赤字率(财政赤字占GDP比重)将从2012年的1.5%上升至2.1%-2.2%.
"但由于2012年除了财政赤字之外,还从中央预算稳定调节基金中调入2,700亿,两项相加可支配总量达到1.07万亿,因此明年政府可支配财力的增加幅度实际上并没有那么显着."报导称.
不过,据路透此前分析,中国正努力改变以往对货币政策过份倚重,而对财政政策的运用明显不足现象.预计明年财政政策的积极性或更多体现在结构性减税,及提高公共财政效率等方面.并预计明年中国财政赤字规模与上年相当,仍会控制在万亿元人民币以内.
2009年中国开始实施新一轮积极财政政策,当年预算赤字率为2.79%,实际赤字率为2.02%;2010年预算赤字率为2.62%,实际赤字率为1.59%;2011年预算赤字率1.9%,实际执行为财政盈余500亿元;2012年预算赤字率为1.5%,国债规模8,000亿元(包括代地方政府发债2,500亿元).
中国财政与科学研究所所长贾康此前也表示,随着中国经济的回暖,积极财政政策的扩张度应适可而止.预计明年中国赤字规模的绝对值会较今年有所下降,赤字率也将有所降低.
他在北京参加中国国经济经济中心举办的论坛上称,这几年中国赤字率一直是下降的,某种意义上表明积极财政政策的逐步淡出.预计随着明年欧元区经济形势的进一步明朗,以及中国经济的回暖,都为中国积极财政政策的淡出提供条件.(完) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI