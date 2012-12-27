港报财经评论: 美楼市复苏的希望--信报12月27日

美楼市复苏的希望/ 习广思

2012年最后一周,财政悬崖死线逼近,美国两党能否年底前达成共识?情况似乎不太乐观.奥巴马放紧假,众议院周四返工,离死线只有两日时间.市场开始预期两党可能局部性妥协,其他到明年才说吧.1月1日后,奥巴马医疗改革中新税制将生效,1月2日后,如果避不过跳崖,未来"十年削减1.2万亿美元开支"的削赤措施将自动开启.听落好像十分可怕,但就像美国被降评级一样,对市场来说只有阵痛和惊恐,不会改变形势,相反,A股对港股的影响力,更加值得大家关注呢.

周一港股半日市,只有222亿港元成交额,恒指上升34点,至22,541点.恒指自12月初藉A股反弹造好,但自月中过后,夹在两股力量中间,美国财政悬崖成为调整藉口,但A股反弹及区内资金却带来支持,大市近两周以来在高位争持,周一继续在10天线找到支持.无疑恒指上升多时,短期整固不足为奇,而且大市炒股不炒市的迹象明显,重磅股轮流接力,中资金融及保险股,以及城镇化的相关股份,仍然是投资者吸纳对象.

港股休市,日股续升日圆续跌,带动区内股市造好.A股在假期期间急速反弹,周二沪深300指数上升2.8%,周三续升0.38%,重上250天线.中国内地基金经理认为,这轮A股反弹浪,是由外资带动,主要由海外A股ETF推高A股,但对A股反弹仍感战战兢兢.事实上,外资追落后,买完H股,再买A股,有传RQFII额供不应求,日前的反弹中,资金追捧内银股更可见一斑,因为目前内银A股较H股有折让,在海外芬佬眼中是低估值的投资.不过,以近日股市的反应而言,A股反弹也不是纯粹因为外资入市,相反随着习李上台,投资者开始押注在新领导人,各地港元人事变动,以及"新城镇化"开始有较具体的指导原则,并写入发改委工作重点,均为市场带来憧憬.

对A股看得最淡的投资者,其实就是中国内地投资者,倒是海外基金经理或经济师等,均对"习李"充满冀待.摩根资产管理大中华基金经理叶义信觉得,市场对北京新领导人太保守,新领导人表现会好过预期.前摩根士丹利经济师罗奇认为,十八大后中共七大权力核心人物,可谓是中国"梦幻组合".罗奇认为,有三个早期现象值得一提,一是习近平权力较前几届更加完整,因为他上台后即掌握党及军队权力,七人常委亦是相对较简洁的决策群体.二是李克强在政治局常委中排行第二,这意味着中国最高决策层中,党和港元分享权力的可能性更大.三是王岐山负责打贪管纪律,但他也属于决策层人物,仍然能够参与决策所有金融及经济问题. 美元兑日圆强势毕露/ 苏子

美元兑日圆终于在昨天亚洲市成功突破了85这个万众瞩目的心理关口,以及20天保历加通道的85.30顶部阻力位,汇价最高曾见85.48水平,即市升势看来仍有余未尽.留意上述高位与去年的85.52高位相若,若昨晚汇价可以成功突破去年的高位阻力收市,随后至今年结束时更一直保持在去年高位之上波动,则汇价在年线图上将会呈现一个非常明显的逆转回升讯号,故明年美元兑日圆的走势已几可肯定是必升无疑,问题只是升多定升少而已.按目前美元兑日圆的上升动力来看,相信汇价明年首季将有极高机会挑战前年7月所造的89.15高位及90心理关口.目前美元兑日圆的走势仍然处于强势单边市况内运行,投资者切忌在这种强势单边市况采取逆势策略,反应待汇价作调整时采取顺势而行的策略.

短线而言,只要美元兑日圆的调整没有低于本月14日的83.30低位,预料整体走势仍以大涨小回的形式向上发展.近日欧罗汇价相对其他非美元货币强劲得多,由于欧债危机仍未解决,故目前不少投资者的入市策略大部分均以候高建立欧罗短仓为主.因此,若然稍后欧罗汇价继续保持目前的强劲势头,兑美元更升破1.3255的短期重要阻力位以上波动及收市,而且到本月结束时更见企稳在月线图保历加通道的1.3310中轴阻力以上收市,小心下月欧罗兑美元的上升动力将会进一步加强.从而触发市场上众多大看淡的投资者的止蚀买盘入市,使汇价得以升破去年12月的1.3548高位阻力,随后朝着1.40心理关口迈进.

黄金兑美元在本月21日触及1,635.20低位后便正式止跌回稳,近日回升至1,660水平附近便停滞不前,留意此水平刚好与200天SMA阻力相若.稍后黄金兑美元若成功克服200天SMA阻力,预料可回复偏强的走势,并考验200天SMA阻力及1,700心理关口.