港报财经评论: A股预期见底,内险首选国寿--经济日报12月27日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
A股预期见底,内险首选国寿/ 余少文
2012年股市只余两个半交易日,今日开始为中资行业和大市作回顾及展望,首个行业展望是保险业.尽管保险股今年平均升幅只有14%,略好过国企指数的13%,但预期A股见底,保险股也可随之复苏.目前有7只中资保险股,撇除近期才上市的中国人保,余下六只保险股股价今年升幅介乎-2%-25%,表现最差是中国财险 和中国太平,表现最好是三大保险股中国人寿 、中国太保 和中国平保,升幅由23%-25%,表现更胜今年暂升13%的国企指数,亦反映财产险股份经过2009年-2011年中的升浪后,目前处于调整阶段,寿险股份的股价经过2010年-2012年中的调整后,过去半年开始走出谷底.
过去至今都指出,保险股升与跌,跟中国内地股市表现息息相关,因为保险股主要投资收益来自股市,若然中国内地股市下挫,则保险股股价难有好表现,故保险股往往是A股市场的寒暑表.以上证综合指数和寿险股龙头国寿股价的年度走势作比较,由2006年至去年止,上证和国寿股价都是齐升齐跌,除非上证今年底收低于2200点,2006年开始的齐升齐跌走势才会断缆.展望明年,继续撑保险股,因为去年底已认为A股今年可以回升,可惜要等收炉前才止跌回升,由于A股目前处于偏低水平,加上经济放缓应该告一段落,政治因素在领导人换届后稳定,有理由相信中国内地经济明年可以回升,对股市是一个利好讯号,相信是保险股年中回升的原因之一,因为市场是炒预期.
其实,中国内地保险业发展一段日子,未来发展空间仍大,因为中国内地保费收入的深度偏低,今年首三季为3.4%,人身险保费深度只有2.3%.若然再细分至寿险保费深度为2%,略高过2011年的1.8%.中国内地2011年的寿险保费收入深度1.8%在众多国家中却是极低数字,对比美国去年寿保深度为3.6%,印度也有3.4%,德国为3.2%,香港更高达10%,反映中国内地寿险保费收入仍有上升空间.而中国内地总保费收入截至11月底止已达1.42万亿元人民币,如按近年每月新增保费平均逾1,000亿元人民币计算,今年总保费收入可超过1.5万亿元人民币,超越2010年及创保费新高,如单计算寿保收入截至11月底止为8,284亿,除非12月新增寿保金额达800亿元人民币,否则今年难以超越2010年的9,680亿元人民币,即中国内地有待提升保费收入.
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23