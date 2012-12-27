港报财经评论: A股预期见底,内险首选国寿--经济日报12月27日

A股预期见底,内险首选国寿/ 余少文

2012年股市只余两个半交易日,今日开始为中资行业和大市作回顾及展望,首个行业展望是保险业.尽管保险股今年平均升幅只有14%,略好过国企指数的13%,但预期A股见底,保险股也可随之复苏.目前有7只中资保险股,撇除近期才上市的中国人保,余下六只保险股股价今年升幅介乎-2%-25%,表现最差是中国财险 和中国太平,表现最好是三大保险股中国人寿 、中国太保 和中国平保,升幅由23%-25%,表现更胜今年暂升13%的国企指数,亦反映财产险股份经过2009年-2011年中的升浪后,目前处于调整阶段,寿险股份的股价经过2010年-2012年中的调整后,过去半年开始走出谷底.

过去至今都指出,保险股升与跌,跟中国内地股市表现息息相关,因为保险股主要投资收益来自股市,若然中国内地股市下挫,则保险股股价难有好表现,故保险股往往是A股市场的寒暑表.以上证综合指数和寿险股龙头国寿股价的年度走势作比较,由2006年至去年止,上证和国寿股价都是齐升齐跌,除非上证今年底收低于2200点,2006年开始的齐升齐跌走势才会断缆.展望明年,继续撑保险股,因为去年底已认为A股今年可以回升,可惜要等收炉前才止跌回升,由于A股目前处于偏低水平,加上经济放缓应该告一段落,政治因素在领导人换届后稳定,有理由相信中国内地经济明年可以回升,对股市是一个利好讯号,相信是保险股年中回升的原因之一,因为市场是炒预期.

其实,中国内地保险业发展一段日子,未来发展空间仍大,因为中国内地保费收入的深度偏低,今年首三季为3.4%,人身险保费深度只有2.3%.若然再细分至寿险保费深度为2%,略高过2011年的1.8%.中国内地2011年的寿险保费收入深度1.8%在众多国家中却是极低数字,对比美国去年寿保深度为3.6%,印度也有3.4%,德国为3.2%,香港更高达10%,反映中国内地寿险保费收入仍有上升空间.而中国内地总保费收入截至11月底止已达1.42万亿元人民币,如按近年每月新增保费平均逾1,000亿元人民币计算,今年总保费收入可超过1.5万亿元人民币,超越2010年及创保费新高,如单计算寿保收入截至11月底止为8,284亿,除非12月新增寿保金额达800亿元人民币,否则今年难以超越2010年的9,680亿元人民币,即中国内地有待提升保费收入.