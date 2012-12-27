港报社评: 总结失败经验,改善就业计画--星岛日报12月27日

为了协助长期失业人士,政府2年前推行就业导航计画,今个月计画完结,成果远低于目标.面对"有工无人做,有人无工做"的情况,当局应交代是否续办相似计画,又或者如何优化.

先导计画与原先估计大有距离,劳工界批评是因为宣传工作不足,很多失业人士不清楚细节或根本不知道计画存在,也有劳工界认为计画无法针对目前"有工无人做、有人无工做"的错配问题.由于计画耗费了千多万元行政开支,还被轰浪费公帑资源.

政府悬赏鼓励失业人士重投职场,主要针对基层工种.过去,非技术工人受经济转型打击,失业率一度相当高,导航计画的设计,旨在令已失去求职斗志,依赖救济而有工作能力的人重拾工作动力,无可否认的是,过去2年求职市场出现了估计以外的改变,大大削弱计画的成效.

自从最低工资实施,基层工种收入有了明显改善,加上交通津贴等措施,令低收入自由行等服务性行业蓬勃,基层工作无人做,已不单是小额津贴能够解决.在劳动市场变化下,先导计画出现失准,就不难解释了.

目前低技术工种劳动力不足,但同时仍然有弱势人士未必找到工作,这些人和事未能配对,可能涉及资讯流通不足,可能有雇主或雇员在心态上未有足够调整.就业导航计画未如人意,反映当局对实际情况的掌握落后形势,当局应做好经验总结,推出更具效率的辅助就业计画.