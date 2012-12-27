港报社评: 总结失败经验,改善就业计画--星岛日报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
为了协助长期失业人士,政府2年前推行就业导航计画,今个月计画完结,成果远低于目标.面对"有工无人做,有人无工做"的情况,当局应交代是否续办相似计画,又或者如何优化.
先导计画与原先估计大有距离,劳工界批评是因为宣传工作不足,很多失业人士不清楚细节或根本不知道计画存在,也有劳工界认为计画无法针对目前"有工无人做、有人无工做"的错配问题.由于计画耗费了千多万元行政开支,还被轰浪费公帑资源.
政府悬赏鼓励失业人士重投职场,主要针对基层工种.过去,非技术工人受经济转型打击,失业率一度相当高,导航计画的设计,旨在令已失去求职斗志,依赖救济而有工作能力的人重拾工作动力,无可否认的是,过去2年求职市场出现了估计以外的改变,大大削弱计画的成效.
自从最低工资实施,基层工种收入有了明显改善,加上交通津贴等措施,令低收入自由行等服务性行业蓬勃,基层工作无人做,已不单是小额津贴能够解决.在劳动市场变化下,先导计画出现失准,就不难解释了.
目前低技术工种劳动力不足,但同时仍然有弱势人士未必找到工作,这些人和事未能配对,可能涉及资讯流通不足,可能有雇主或雇员在心态上未有足够调整.就业导航计画未如人意,反映当局对实际情况的掌握落后形势,当局应做好经验总结,推出更具效率的辅助就业计画.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI