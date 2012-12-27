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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:23 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月27日-2013年1月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月27日-2013年1月3日暂无重要经济事件.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 张若琪; 审校 龚芳)

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