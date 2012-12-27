港报社评: 双管齐下,纾缓晚间急症压力--文汇报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
昨日公布的一项调查发现,约70%受访者称若深夜时感身体不适,会求诊急症室,主要原因是住处附近没有私家夜诊服务.当局一方面应研究增拨资源,在部分医院开设深宵门诊服务,以分流急症室求诊病者.另方面应推动及鼓励更多私家诊所提供夜诊服务,方便病者求诊,双管齐下纾缓晚间急症室压力.
现时医管局辖下的诊症时间只维持至晚上10时,之后市民只能选择急症室或私家夜诊.由于提供通宵夜诊的私家诊所数量极少,私家医院的收费高昂,令不少病者唯有到急症室求诊.然而,公立医院的急症室已经长期处于超负荷状态,不少病情并不严重的病者到急症室求诊,.同时,病情一般的病者会先被分流,需要轮候较长时间.此令急症室工作百上加斤,更令病者未能得到即时适切的诊治,当局应正视问题及早处理.
当局应研究在部分公立医院开设通宵门诊服务,将一般病情的人士分流到门诊处理,既可减轻急症室的工作压力,也可令病人更快得到诊治.医管局只需调拨一定数量的医生应诊,在人手资源上的压力并不算大,值得推行.
本港基层医疗的发展却远为落后,结果将不少病者都推到医院,变相挤占了其他更有需要病者的资源.因此,发展通宵夜诊服务不能只依靠公立医院推动,私家诊所可发挥更重要的角色.当局应担当统筹及推动者的角色,促使更多私家诊所提供夜诊服务.当局可提供适度的支援,并协助宣传,让私家诊所有更大的诱因提供夜诊,方便病者之余,也可纾缓晚间急症的压力.
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI