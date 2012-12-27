港报社评: 双管齐下,纾缓晚间急症压力--文汇报12月27日

昨日公布的一项调查发现,约70%受访者称若深夜时感身体不适,会求诊急症室,主要原因是住处附近没有私家夜诊服务.当局一方面应研究增拨资源,在部分医院开设深宵门诊服务,以分流急症室求诊病者.另方面应推动及鼓励更多私家诊所提供夜诊服务,方便病者求诊,双管齐下纾缓晚间急症室压力.

现时医管局辖下的诊症时间只维持至晚上10时,之后市民只能选择急症室或私家夜诊.由于提供通宵夜诊的私家诊所数量极少,私家医院的收费高昂,令不少病者唯有到急症室求诊.然而,公立医院的急症室已经长期处于超负荷状态,不少病情并不严重的病者到急症室求诊,.同时,病情一般的病者会先被分流,需要轮候较长时间.此令急症室工作百上加斤,更令病者未能得到即时适切的诊治,当局应正视问题及早处理.

当局应研究在部分公立医院开设通宵门诊服务,将一般病情的人士分流到门诊处理,既可减轻急症室的工作压力,也可令病人更快得到诊治.医管局只需调拨一定数量的医生应诊,在人手资源上的压力并不算大,值得推行.

本港基层医疗的发展却远为落后,结果将不少病者都推到医院,变相挤占了其他更有需要病者的资源.因此,发展通宵夜诊服务不能只依靠公立医院推动,私家诊所可发挥更重要的角色.当局应担当统筹及推动者的角色,促使更多私家诊所提供夜诊服务.当局可提供适度的支援,并协助宣传,让私家诊所有更大的诱因提供夜诊,方便病者之余,也可纾缓晚间急症的压力.