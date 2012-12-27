港报社评: 改革不可能一蹴而就,惟要让人民看到希望--明报12月27日

习近平接任中共总书记以来,为政风注入新气象,也使人对他推行开拓式改革,抱有憧憬.内地政经体制必须改革,相信是朝野最大共识,问题是怎么改革、改革什么而已.70多名内地学者发表改革共识倡议书,目前值得关注的是中共怎样看待学者的这次举措,若连发表这样的倡议书也遭到打压,则认为习近平会推动改革,就是美丽的误会.

学者的倡议书,6项主张.这些主张,是否已经囊括了中国现在的问题,可以讨论,但是主张之中,有5项涉及政治体制、司法体制和人民基本权利的保障,放在总理温家宝一再提出政治体制改革的框架来检视,反映学者的主张基本上切合国家所需.这种体制内改革的倡议,应该得到中共领导层重视.

倡议书表示,"人民自己虽然痛恨种种社会不公,但是对于如何改革做成不公的制度却未达成共识,以至民间推动改革的力量受到分化和削弱",倡议书目的在凝聚共识,而透过网上联署,期望主张得到更多人认同.目前不知道内地当局怎样看待学者这次行动,不过,若把倡议书与零八宪章比对,会发现两者内容并无本质不同,都是透过联署扩大影响力,而零八宪章导致刘晓波陷狱和多名联署者遭打压,所以,中共怎样看待改革共识倡议书,未来一段日子,将备受关注.

任何改革都会触动既得利益集团,必然遇到反弹,以中国体制问题之大,阻力肯定非同小可.改革艰困的道理,人民完全知道.习近平树立了开放改革形象,甫开局即盛载着广大人民的期盼,这是中共面对的又一次和平改革的机会.