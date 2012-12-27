港报社评: 改革不可能一蹴而就,惟要让人民看到希望--明报12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
习近平接任中共总书记以来,为政风注入新气象,也使人对他推行开拓式改革,抱有憧憬.内地政经体制必须改革,相信是朝野最大共识,问题是怎么改革、改革什么而已.70多名内地学者发表改革共识倡议书,目前值得关注的是中共怎样看待学者的这次举措,若连发表这样的倡议书也遭到打压,则认为习近平会推动改革,就是美丽的误会.
学者的倡议书,6项主张.这些主张,是否已经囊括了中国现在的问题,可以讨论,但是主张之中,有5项涉及政治体制、司法体制和人民基本权利的保障,放在总理温家宝一再提出政治体制改革的框架来检视,反映学者的主张基本上切合国家所需.这种体制内改革的倡议,应该得到中共领导层重视.
倡议书表示,"人民自己虽然痛恨种种社会不公,但是对于如何改革做成不公的制度却未达成共识,以至民间推动改革的力量受到分化和削弱",倡议书目的在凝聚共识,而透过网上联署,期望主张得到更多人认同.目前不知道内地当局怎样看待学者这次行动,不过,若把倡议书与零八宪章比对,会发现两者内容并无本质不同,都是透过联署扩大影响力,而零八宪章导致刘晓波陷狱和多名联署者遭打压,所以,中共怎样看待改革共识倡议书,未来一段日子,将备受关注.
任何改革都会触动既得利益集团,必然遇到反弹,以中国体制问题之大,阻力肯定非同小可.改革艰困的道理,人民完全知道.习近平树立了开放改革形象,甫开局即盛载着广大人民的期盼,这是中共面对的又一次和平改革的机会.
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI